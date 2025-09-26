ШТА МЕСЕЦ РОЂЕЊА ГОВОРИ О ВАШЕМ ПАРТНЕРУ Чије лепоте треба да се чувате, а којим мушкарцима финансије нису проблем
Свака жена би још прве вечери волела да добије гаранцију да је нашла правог.
Астрологија? Може! Ево шта месец рођења говори о вашем изабранику
Јануар
Јануар награђује мушкарце значајном дозом рационалности. А ово, наравно, утиче на зараду. Јануарски момци могу и праве профит. Али они нису много великодушни. Они су превише логични и прагматични, не препуштају се емоцијама, па стога поричу романтику и период меденог месеца. Али будите сигурни да ако се јануарски мушкарац заљуби, он ће своју изабраницу окружити пажњом и топлином, а дела ће рећи више о његовим осећањима него речи. А такви људи су осетљиви на лажи и директни, верујући да је искреност најбољи комплимент.
Фебруар
Фебруар, напротив, својим слављеницима дарује изузетну емпатију и интуицију. Такви мушкарци имају снажан, али несталан карактер, тешко им је да седе на једном месту. Међутим, ово се односи на младе момке, са годинама, жудња за авантуром и путовањем је мало пригушена. Ипак, фебруарски мушкарци су пуни изненађења. Чини ти се да си сазнао све, све, све о њему, али онда – бам! – а неочекивана ситуација открива нове особине и вештине вашег партнера. И спремите се на инат, ови зимовци, ако се одлуче, онда никада неће одустати од речи и циља.
Март
Март обдарује представнике јачег пола осетљивошћу и неком сањивости. Али ово се односи само на односе са супротним полом. Такви џентлмени знају како да се лепо брину и брзо освоје срца својих изабраника. Али након што завршите фазу меденог месеца у вези, одједном ћете открити друге особине свог партнера. Мартовски момак није тако једноставан и романтичан као што се чини. Иза његове фасаде крије се одлучност, захтевност, па чак и педантност. Никада неће учинити уступке и неће одустати при првом неуспеху. Он ће само деловати нежно, али самоуверено.
Април
Април је код мушкараца одговоран за такве квалитете као што су одлучност и брзина акције. Ако се овај пролећни господин заљубио у вас, будите сигурни да ће се ваша неосвојива тврђава сигурно предати под његовим притиском. Заљубљен, не прави нагле покрете, радије осваја девојку пажњом. Али на делима показује потпуно супротне квалитете. На послу, ово је прилично оштар али поштен запосленик или шеф. Боје га се, али га поштују због резултата рада. Али понекад се човеково расположење изненада промени – и он пада у меланхолију и апатију. У таквим тренуцима боље га је оставити на миру, господин ће брзо доћи себи.
Мај
Мај је најпријатнији, али помало контроверзан месец. Међутим, рођени у њему имају упоран карактер са нотама конзервативизма. Они су темељни и чак донекле спори. Љубав тешко показују и одахнуће ако се девојка прва отвори. Уопштено говорећи, они често воле да предају узде у руке жена. Не, момци рођени у мају једноставно не воле да воде у везама. Али имајте на уму да су такви мушкарци веома тврдоглави и могу брзо да се разбуктају. Зато је боље пустити их да причају и дати им времена за размишљање. Након паузе, господа ће тражити опроштај и сложити се са вашим разумним аргументима.
Јун
Јун се ослања на зеленило, а јунски човек се ослања на свој шарм и интелигенцију. Он, као ветар са мора, уноси лакоћу и свежину у комуникацију. Он може освојити сваку девојку само једним разговором, али је и даље помало ветровит, преферира да флертује не са једном, већ са многима. Одговараће му паметна и начитана девојка, способна да одржи разговор и с времена на време изненади. У послу, јунски мушкарац радије успоставља комуникацију, тако да у његовом телефонском именику има много партнера, запослених, познаника и пријатеља даљих рођака.
Јул
Јул одгаја праве домаћине. Мушкарци који су рођени овог месеца као главну вредност виде породицу и мирне вечери у друштву уског, веома уског круга пријатеља. Дом је њихова стратегија. Али постоји и минус. Јулски момци су понекад веома осетљиви. Случајно баците неку фразу, а месецима касније, одједном у разговору, сазнајете колико га је то заболело. Ако је јулски човек поставио циљ, будите сигурни да ће га сигурно постићи. На крају крајева, људи рођени у сред лета јесу истрајни.
Август
Август је месец изузетне господе, стварних личности краљевске крви. Такви мушкарци воле комплименте, универзално дивљење и обожавање. Међутим, код куће, без публике, они су слатки и пухасти, као мачићи. Довољно је да се почешете иза уха и шапућете љубазне речи – и ваш партнер ће испунити сваку жељу. Наравно, под условом да гаји права, дубока осећања према вама. Августовски фаворити су увек на коњу, немају финансијских проблема и спремни су да зараде милион за своју породицу или отворе један мали рудник злата.
Септембар
Септембар је време прагматичних људи. Мушкарци рођени овог месеца су заиста усредсређени на посао, прави су радохоличари. Стога је прилично тешко освојити њихово срце. Најбоља тактика је чекање и подршка. Септембарска господа ће пре или касније обратити пажњу на такву даму. А ако сте већ освојили свог партнера својим стрпљењем, онда будите сигурни да ће се он предати вези без резерве. Ови момци су спремни на компромис.
Октобар
Октобар даје својим слављеницима на тоне шарма и мало причљивости. Да, ови људи су вође у разговорима и малим разговорима. Али то им такође помаже да достигну врхунце у каријери, јер им нема равних у дискусијама. Рођени у октобру гравитирају уметности и политици, па се са њима увек нађе тема за разговор. Довољно је да се дотакнете радње новог филма или серије, препричате најновије важне светске вести или информишете о новој политичкој партији. Али такав партнер неће баш трчати за домаћим пословима. Мораће да буде нежно усмерен на херојска дела у свакодневном животу – да закуца полицу, шета пса, изнесе смеће.
Новембар
Новембар је прилично суров месец када се природа припрема за хибернацију. Тако је своје љубимце обдарио делом мистицизма и хипнотичког утицаја на супротни пол. Чувајте се лепоте рођеног у новембру! Поготово ако не намеравате да започнете никакву везу са њим. То су снажни мушкарци који знају много о удварању и освајању жена. Али често траже неку врсту ефемерног идеала, јер не остају дуго са једном девојком. Али они су у стању да за собом оставе пријатне успомене на секс. Неће се свака дама слагати са таквим џентлменом, само она која ће га прихватити са свим његовим недостацима. Новембарски мушкарци бациће све пред ноге својој изабраници – славу, новац, па чак и месец.
Децембар
Децембар даје мушкарцима истрајност и могућност зараде. Финансије за такву господу нису проблем, напротив, остварују профит. У исто време, децембарски момци су креативци, проналазе потпуно нестандардна решења за проблеме. Све ово понекад изазива завист код околине. Међутим, чак и тоне негативности су неважне за ове мушкарце. Рођени последњег месеца у години верни су свом изабранику, а код жена веома цене скромност. Наравно, воле изласке, али више воле кућна окупљања него догађаје и пријеме.
