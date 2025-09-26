scattered clouds
ПРАЗНИ НОВЧАНИЦИ ВРЕБАЈУ ОВА ДВА ЗНАКА! Сатурн и Марс праве финансијски хаос, припремите се на неочекиване трошкове

26.09.2025. 20:13 20:22
Пише:
Дневник
Извор:
Alo.rs
Фото: freepik, ilustracija

Сатурн је тренутно у Рибама, док је Марс у Шкорпији, што ствара изазован астролошки аспект који посебно не одговара Вагама и Јарчевима

Овај положај планета може донети неочекиване финансијске губитке у наредних седам дана.

Стручњаци за астрологију упозоравају да је тренутни аспект Марса и Плутона ризичан за финансије. Сатурн у Рибама нас подсећа да су материјалне ствари пролазне, док су праве вредности у животу људске и емоционалне природе.

Ваге и Јарчеви требало би да буду посебно опрезни јер постоји ризик од финансијског „банкрота“ до 3. октобра.

 

Вага

Марс у Шкорпији у лошем аспекту са Плутоном доноси неочекиване трошкове. У наредних неколико дана Ваге могу имати већи одлив новца, па се саветује опрез у куповини и инвестицијама.

 

Јарац

Планови Јарчева који су укључивали велике финансијске издатке могу пасти у воду. Постоји ризик да потрошени новац неће бити повраћен, стога се саветује пажљиво планирање и избегавање импулзивних куповина.

 

Астро новчаник банкрот
