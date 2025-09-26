ЗНАТЕ ЛИ ЗАШТО ВАС ПАС УВЕК ЧЕКА КАДА СЕ ВРАТИТЕ КУЋИ? Ево објашњења
Пси могу да осете када је време да се њихов власник врати кући са посла – и то захваљујући мирису који остаје у дому.
Њихов изузетно снажан њух омогућава им да прате промене у интензитету мириса током дана.
Када изађете из куће, мирис вас постепено слаби. Пси, кроз понављање, уче да повежу одређени степен слабљења мириса са вашим повратком. На тај начин, интензитет вашег мириса постаје својеврстан сат по којем се они оријентишу.
За већину паса ова врста дискриминације мириса није тешка. Они могу, на пример, да пронађу правац кретања пратећи траг од најслабијег (старијег) ка најјачем (најсвежијем) мирису. Јачи мирис значи новији догађај, а слабији упућује на нешто што се десило раније. На тај начин, пси преко мириса перципирају и прошлост и садашњост.
Сваког дана, чак и у истом простору, мириси помажу псима да схвате проток времена. Како се ваздух током дана загрева и струји, тако носи молекуле мириса који се непрестано мењају. Пси, са својим великим чулом мириса и развијеним олуфакторним режњевима, осећају те промене много прецизније него људи.
Док ми време препознајемо кроз светлост или звук, за псе је оно „записано“ у мирисима које они уочавају на сложене начине које тек почињемо да разумемо.