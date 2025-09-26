(ФОТО) УНУКА ДОНАЛДА ТРАМПА ПОКРЕНУЛА БИЗНИС Представила прву колекцију мајица ЦЕНА ЈЕДНЕ 120 ЕВРА!
Каи Трумп, 18-огодишња унука Доналда Трумпа, покренула је модни бренд и представила прву колекцију мајица са својим иницијалима.
Мајице из колекције долазе у три боје – тамноплава, бела и црна, а на предњем делу доминира велики лого са иницијалима КТ. На задњој страни огрлице налази се натпис КАИ, док се њен потпис дискретно налази на манжетни рукава. Колекција нуди два кроја: један женски шири модел и други унисекс, који је ужег кроја.
Иако је Каи истакла да је ова колекција резултат дугогодишњег сна и рада, највише пажње јавности ипак је привукла цена – једна мајица кошта 120 евра, што је изазвало бројне негативне коментаре, посебно на ТикТоку, где су корисници критиковали високу цену за, како наводе, „обичан комад одеће“.
У објави на Инстаграму, Каи је навела да је желела да створи мајицу која није само модни додатак, већ практичан комад који се може носити у различитим приликама – од тренинга, школе, па до вечерњих излазака.
„Ово је пројекат на којем сам дуго радила. Сваки детаљ, од квалитета тканине до завршне израде, пажљиво је осмишљен“, поручила је својим пратиоцима.
Занимљиво је да је комаде из колекције назвала „хоодицама“, иако ниједна мајица заправо нема капуљачу, што су корисници друштвених мрежа такође приметили и коментарисали.
Тренутно, њен бренд садржи искључиво ове мајице, али се шпекулише да би следећи корак могао бити лансирање опреме за голф, с обзиром на то да се Каи већ годинама активно бави тим спортом.
Популарност Каи Трумп нагло је порасла након што је њен деда, Доналд Трумп, поново изабран за председника САД-а на изборима 2024. године. Пре његове победе, Каи је на Јутјубу имала око 63.000 претплатника, док их данас броји готово два милиона. На ТикТоку је још популарнија, са више од три милиона пратилаца.