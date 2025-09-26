ВЕЛИКИ РОМСКИ ХОРОСКОП ЗА ОКТОБАР Коме је време за бригу о здрављу, а ко ће обезбедити дугорочну сигурност
Октобар доноси време промена и нових прилика. Интуиција ће вам бити појачана, а стари проблеми могу коначно добити решење.
Овај месец позива на пажљиво слушање срца и бригу о себи и ближњима.
Пехар (21. јануар – 19. фебруар) – Месец вам доноси инспирацију и креативне идеје. Пријатељи ће бити велика подршка, а могуће су и нове везе.
Црква (20. фебруар – 21. март) – Време за унутрашњи мир. Фокусирајте се на духовни развој и обнављање енергије.
Бодеж (22. март – 20. април) – Акција је на месту, али пажљиво бирајте своје кораке. Конфликти се могу решити мирним разговором.
Круна (21. април – 20. мај) – Финансије и кућна стабилност су у првом плану. Малим потезима можете обезбедити дугорочну сигурност.
Фењер (21. мај – 20. јун) – Друштвене прилике и комуникација вам отварају нове путеве. Пратите знакове и не журите са одлукама.
Точак (21. јун – 21. јул) – Емоције су интензивне. Решавање старих неспоразума сада може донети олакшање.
Звезда (22. јул – 22. август) – Ваш таленат и креативност могу доћи до изражаја. Пажљиво бирајте са ким делите своје идеје.
Звоно (23. август – 22. септембар) – Организација и ред доносе користи. Добро време за финансијске и пословне одлуке.
Новчић (23. септембар – 22. октобар) – Октобар је ваш месец! Фокусирајте се на нове почетке и припрему за будућност. Дубоко размишљање ће вам донети јасноћу.
Нож (23. октобар – 21. новембар) – Интуиција је појачана. Следите свој осећај и немојте се упуштати у ризичне ситуације.
Секира (22. новембар – 21. децембар) – Породица и пријатељи вам пружају подршку. Добар тренутак за решавање старих проблема и обнављање односа.
Потковица (22. децембар – 20. јануар) – Време је за одмор и бригу о здрављу. Унутрашњи мир је важнији од спољних успеха.