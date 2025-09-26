(ВИДЕО) МАМЕ СУ ОДУШЕВЉЕНЕ! Трик за ве-це од само једне обичне ствари, кажу да је „дар с неба“
Ко би рекао да једна таква ситница зна да буде толико корисна?
Ово је трик за чишћење ВЦ-а који су маме широм света описале као „дар с неба“.
Врло једноставно, трик се састоји од тога да људи премазују каду, плочице и подручје око својих ВЦ шоље кремом за бријање, јер она ради „невероватан посао“ уклањања мириса урина и оставља керамику савршено чистом.
„Имам три мала дечака и сваки други дан чистим кремом за бријање како бих уклонила непријатне мирисе“, рекла је једна обожаватељка.
Недавно је овај трик постао још популарнији захваљујући објави на Фејбуку, мама Кеј рекла је да је користила метлу на коју је нанела пену за рибање купатила. Обично су се користиле крпе или марамице за наношење креме за бријање око плочица што је поприлично непријатна вежба.
Међутим трик с метлом с дугом дршком, значи да можете рибати ВЦ простор, а уједно и сачувати своја леђа, преноси Јутарњи.