ЗДРАВО, УКУСНО И ЈЕСЕЊЕ!
ЈЕСЕН ЈЕ ВРЕМЕ БУНДЕВЕ! Савршена три рецепта која помажу варење и јачају имунитет, ИДЕАЛНИ су за лагану исхрану
Јесен је време за љубитеље бундеве која је пуна витамина Б и Ц. Зато обавезно пробајте неки од ових рецепата.
Бундева је нискокалорична и богата хранљивим материјама. Састоји се од великог процента воде, што је чини освежавајућом и лако сварљивом. Садржи природне шећере и малу количину масти, и добар је извор влакана, која помажу варењу и дају осећај ситости.
Бундева садржи значајне количине бета-каротена, који се у телу претвара у витамин А и доприноси здравој кожи, виду и имунитету. Такође садржи витамин Ц, витамине Б-комплекса, као и минерале попут калијума, магнезијума и гвожђа.
Захваљујући овом саставу, бундева има антиоксидативна својства, помаже у регулисању крвног притиска и јачању имунитета, а због благог укуса и нутритивне вредности, идеална је за децу, старије особе и оне на посебним дијетама.
Густа чорба од бундеве
Потребно је:
• 500 г бундеве (исецкане на коцкице)
• 1 црвени лук
• 2 чена белог лука
• 1 шаргарепа
• 1 кромпир
• 500 до 700 мл повртног бујона или воде
• маслиново уље
• со, бибер
• по жељи – павлака за сервирање
Припрема
У великој шерпи загрејте мало маслиновог уља и пропржите ситно исецкан црвени лук и бели лук док не омекшају и не замиришу. Затим додајте исецкану бундеву, шаргарепу и кромпир. Све заједно кратко пропржите, па налијте чорбу или воду, тек толико да прекрије поврће.
Посолите и побиберите по укусу, па кувајте на средњој температури док поврће потпуно не омекша, што ће трајати око 20 минута. Када се све скува, узмите штапни блендер и пажљиво изблендирајте чорбу док не постане потпуно глатка и кремаста.
По потреби додајте још соли или бибера. Чорбу можете одмах послужити, са кашиком павлаке, неколико капи маслиновог уља или препеченим семенкама бундеве.
Пита од бундеве
Потребно је:
• 500 г рендане бундеве
• 500 г танких кора за питу
• 100 г шећера
• 1 ванилин шећер
• 1 кашичица цимета
• 100 мл уља
• шећер у праху за посипање
Припрема
Прво извадите семенке из бундеве и крупно је изрендајте. У великој посуди помешајте рендану бундеву са шећером, ванилин шећером и циметом. Оставите фил да кратко одстоји док припремате коре.
Узмите две коре, лагано премажите сваку уљем, премажите неколико кашика фила од бундеве по дужини и пажљиво их уролајте у ролну. Увијене ролнице ставите у намазан плех. Понављајте поступак док не потрошите све састојке.
На крају, прелијте све ролнице преосталим уљем и ставите у рерну загрејану на 180 °Ц. Пеците око 30 до 40 минута, док коре не порумене и не постану хрскаве. Када се пита од бундеве мало охлади, поспите је шећером у праху и послужите.
Печена бундева
Потребно је:
• 1 мала бундева (хокаидо или мушкатна)
• маслиново уље
• со, бибер
• по жељи: рузмарин, тимијан, цимет или кари
Припрема
Оперите бундеву, уклоните семенке и исеците на кришке или коцкице, у зависности од тога шта вам је згодније. Нема потребе да љуштите кору ако користите хокаидо бундеву, јер она омекшава током печења. Комаде бундеве поређајте на плех обложен папиром за печење, попрскајте маслиновим уљем и поспите сољу, бибером и зачинима по избору.
Ако желите слану верзију, рузмарин или тимијан су одлични, а ако више волите слатку, додајте мало цимета или чак кашичицу меда. Ставите плех у рерну загрејану на 200 °Ц и пеците бундеву око 30 до 40 минута, док споља не добије светло смеђу кору, а унутрашњост потпуно не омекша. Послужите је топлу, као прилог, ужину или лагану вечеру.