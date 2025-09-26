ЗАБРАЊЕНА ОПАСНА СУПСТАНЦА У ГЕЛ ЛАКОВИМА И ДАЉЕ МОЖЕ ДА СЕ НАЂЕ У ВАШИМ ЗУБИМА! Стоматолози ТПО користе у денталним материјалима
Иако је Европска унија забранила употребу хемикалије ТПО у гел лаковима због озбиљних здравствених ризика, у Португалу се ова супстанца и даље користи у стоматолошким материјалима.
Европска унија је од 1. септембра званично забранила једну хемикалију која се користи у гел лаковима за нокте, али у Португалу, ова супстанца се и даље користи у другим секторима, укључујући стоматологију.
Реч је о супстанци триметилбензил дифенилфосфин оксид (ТПО), која делује као фотоиницијатор и омогућава да се гел лак брзо суши и очврсне под УВ светлом.
Европска комисија класификовала је ТПО као канцерогену, мутагену и токсичну за репродукцију, због чега је одлучено да се забрани његова употреба у козметици, а забрана је ступила на снагу почетком септембра.
Ова одлука довела је до великих проблема у козметичкој индустрији, салони за нокте не знају како безбедно да се реше постојећих залиха, док произвођачи у журби мењају формуле производа како би избацили спорни састојак.
Ипак, ТПО се не користи само у козметици, присутан је и у другим индустријама, укључујући стоматологију, где има сличну функцију: помаже у учвршћивању материјала као што су денталне смоле и цементи.
Према наводима португалског Удружења стоматолога (ОМД), ова супстанца се користи у поступцима као што су заптивање фисура, поправка зуба, па чак и у естетским третманима попут избељивања.
Из ОМД-а поручују да је количина ТПО-а у денталним материјалима знатно мања него у козметици, али не наводе тачан проценат његове присутности, нити постоји јасна потврда о томе да ли та количина представља здравствени ризик.
Након забране у козметици, стоматолошка струка сада страхује да би слична регулатива могла да се прошири и на медицинске производе, укључујући денталне материјале.
Португалска агенција за лекове и медицинска средства (Инфармед) изјавила је за Рáдио Ренасценçа да није била упозната са присуством ТПО-а у стоматолошким производима и додала да тренутно прати спровођење европске регулативе која се односи искључиво на забрану ТПО-а у козметичким лаковима.
За сада, ТПО је и даље дозвољен у стоматологији, амбалажи за храну, 3Д штампи, па чак и у изради протеза.