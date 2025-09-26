(ФОТО) КОРЕНИ ЈАЧИ ОД КАНАДСКЕ ЗИМЕ Зашто су Никола и Филипинка Лија прелетели океан да изговоре судбоносно „да” у Чачку
ЧАЧАК: Необично венчање догодило се у Чачку јер двоје младих људи који су могли судбоносно да изговорити у било ком делу света, одлучили су да то ураде управо у граду на Морави.
Канађанин Никола Симеуновић и његова изабраница, Филипинка Лија, одлучили су да се венчају у срцу Србије. Ова одлука изненадила је њихове породице, али за младенце је управо родни град Николиних предака био једино право место.
– Мислили смо да је ово прелепо место за венчање. Моји корени су дубоко у Чачку, овде су се венчали и моји баба и деда. Једноставно осећам да ту припадам – рекао је Никола за РИНУ.
Његова супруга додаје да је одмах прихватила идеју, јер јој је то био начин да ода почаст породици коју, како истиче, веома воли.
Лија, иако Филипинка, одрасла је у Канади, баш као и Никола. Каже да се знају цео живот и да је уз њега заволела Србију и његову породицу.
– Мало сам била уплашена, не због тога где долазим, већ из жеље да ме и овде лепо прихвате. Волим српску културу, људе и ово је за мене дивна земља – поручила је чачанска снајка.
За обе породице вест о свадби у Србији била је велико изненађење. Николини родитељи су признали да су били шокирани, али и поносни, док су Лијини реаговали слично. Симеуновићи кажу да их одлука није превише зачудила, јер је „срце њихових потомака увек куцало за Србију и Чачак.
Венчање у Чачку за Николу није било само лични чин, већ и затварање породичног круга – баш као што су се некада његови баба и деда венчали овде, а затим отишли у Канаду, тако се он сада вратио да на истом месту започне брак.
Церемонија је протекла у весељу, уз планирано и црквено венчање, а најлепши поклон младенцима била је топлина којом су их дочекали рођаци и пријатељи.
Ова необична српско-канадско-филипинска свадба показала је да су српски корени јачи и од канадске зиме и од удаљености Филипина, а присутни су поручили да нема дилеме да ће Лија постати „права српска снајка“.