(ФОТО) РАДОСТ У ПОРОДИЦИ КАРАЂОРЂЕВИЋ Принц Александар оженио др Весну Јелић, ево коју јој је титулу доделио свекар
Краљевска породица Србије саопштила је да су ЊКВ Принц Александар, најмлађи син престолонаследника Александра, и др Весна Јелић ступили у брак и отпочели заједнички животни пут.
Тим поводом, Престолонаследник је својој снахи доделио титулу Њено Краљевско Височанство Принцеза др Весна од Србије.
Црквено венчање одржано је 20. септембра у месту Виљаманрике де ла Кондеса, у близини Севиље у Шпанији. Свету тајну брака служили су владика Топлички Петар, викар и изасланик патријарха српског Порфирија, и отац Душан Ердељ. Место венчања има посебну симболику за породицу Карађорђевић, јер су управо тамо Престолонаследник и његова прва супруга, Принцеза Марија да Глорија, склопили брак, као и што су на истом месту крштени принчеви Александар и Филип.
Кумови на црквеном венчању били су Принц Наследник Филип и Александар Јелић. Свадбено весеље одржано је у кругу најближих, јер младенци нису желели велику прославу, сматрајући да тренутне прилике у Србији захтевају скромност.
Грађанско венчање обављено је претходно, 6. септембра у Краљевском двору у Београду. Датум је одабран јер тог дана 1923. године рођен је Краљ Петар II, деда младожење. Сведоци на том венчању били су др Џихан Абазовић и Урош Парезановић.
Венчањима су присуствовали чланови Краљевске породице, укључујући Престолонаследникову супругу Принцезу Катарину, Принца Петра, Принцезу Даницу, као и њихову децу. Међу гостима били су и чланови породице Јелић и блиски пријатељи.
„Лоза Карађорђевића живи, расте и цвета. Нема веће радости него да томе сведочим и да ту радост делим са Весном и Александром“, поручио је Престолонаследник Александар.