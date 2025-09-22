clear sky
САЛМА И ГВИНЕТ ЗАКЛИЊУ СЕ У ОВАЈ ДРЕВНИ РЕЦЕПТ ЗА ЕНЕРГИЈУ И ЛЕПОТУ Ништа скромније а здравије од чорбе од костију ПА ЧЕГА ТО ИМА У ЊОЈ?

22.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
најзена,.ало.рс
čorba
Фото: Pexels/ Printscreen Youtube/ NewBeauty Magazine/ Vogue

Раније су то јели само сиромашни, а сада познате личности не почињу дан без овог јела. Тврде да због тога изгледају младолико.

Некада скромна, а данас планетарно популарна – чорба од костију, постала је свакодневни оброк многих познатих личности. Салма Хајек и Гвинет Палтроу, куну се у њена благотворна дејства на здравље, лепоту и енергију.

Ова чорба је вековима део традиционалне кухиње широм света, од наше домаће до азијске. Код нас се сматрала јелом сиромашних, али данашњи нутриционисти је називају суперхраном.

čorba
Фото: Pexels

Шта је чорба од костију?

Прави се спорим кувањем животињских костију и везивних ткива (хрскавица, тетива) у периоду од 12 до 48 сати. На тај начин се ослобађају:

  • Колаген – за здравље зглобова и лепу, еластичну кожу
  • Аминокиселине – попут глутамина који помаже цревима и имунитету
  • Минерали и електролити – важни за хидратацију и баланс организма.

Домаћа чорба је далеко здравија од куповне, јер не садржи додатне соли, конзервансе и индустријске ароме.

Зашто је обожавају славне личности?

Познате даме попут Салме Хајек и Гвинет Палтроу пију ову чорбу свакодневно, јер верују да:

  • Успорава старење коже
  • Подржава цревну флору и имунитет
  • Помаже опоравку организма и даје енергију.

Иако количина колагена у чорби можда није једнака суплеметима, природни извор хранљивих састојака се све више препоручује као део свакодневне исхране.

чорба кости сиротиња славни
Извор:
најзена,.ало.рс
Пише:
Дневник
