САЛМА И ГВИНЕТ ЗАКЛИЊУ СЕ У ОВАЈ ДРЕВНИ РЕЦЕПТ ЗА ЕНЕРГИЈУ И ЛЕПОТУ Ништа скромније а здравије од чорбе од костију ПА ЧЕГА ТО ИМА У ЊОЈ?
Раније су то јели само сиромашни, а сада познате личности не почињу дан без овог јела. Тврде да због тога изгледају младолико.
Некада скромна, а данас планетарно популарна – чорба од костију, постала је свакодневни оброк многих познатих личности. Салма Хајек и Гвинет Палтроу, куну се у њена благотворна дејства на здравље, лепоту и енергију.
Ова чорба је вековима део традиционалне кухиње широм света, од наше домаће до азијске. Код нас се сматрала јелом сиромашних, али данашњи нутриционисти је називају суперхраном.
Шта је чорба од костију?
Прави се спорим кувањем животињских костију и везивних ткива (хрскавица, тетива) у периоду од 12 до 48 сати. На тај начин се ослобађају:
- Колаген – за здравље зглобова и лепу, еластичну кожу
- Аминокиселине – попут глутамина који помаже цревима и имунитету
- Минерали и електролити – важни за хидратацију и баланс организма.
Домаћа чорба је далеко здравија од куповне, јер не садржи додатне соли, конзервансе и индустријске ароме.
Зашто је обожавају славне личности?
Познате даме попут Салме Хајек и Гвинет Палтроу пију ову чорбу свакодневно, јер верују да:
- Успорава старење коже
- Подржава цревну флору и имунитет
- Помаже опоравку организма и даје енергију.
Иако количина колагена у чорби можда није једнака суплеметима, природни извор хранљивих састојака се све више препоручује као део свакодневне исхране.