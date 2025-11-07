(ФОТО) ОВО ЈЕ ТАЈНА МИТРОВДАНСКЕ ПОГАЧЕ Хлеб који се не сече, већ ломи за срећу и слогу
Митровдан је посвећен Светом Димитрију Солунском, заштитнику града Солуна и симболу храбрости у хришћанској традицији.
Овај дан увек донесе онај посебан мирис дома - печена јела, топла погача и тишина која мирише на зиму. У многим кућама, баш тог дана, меси се колач који се не сече ножем. Ломи се рукама, у знак слоге, мира и благостања које треба да потрају до пролећа.
Погача која спаја укућане
Митровданска погача се меси без јаја и раскоши, једноставно, с намером да буде "мирна". Кажу да тесто не треба да "побегне", већ да дише тихо, као што треба и дом који се спрема да дочека дугу зиму. Док се ломи, не користи се нож, јер се верује да се оштрином прекида заједништво. Уместо тога, свако парче се откида с намером и жељом за срећу.
Рецепт:
- 500 г брашна
- 1 кашичица соли
- 1 кесица сувог квасца
- 250 мл топле воде
- 3 кашике уља
Замесите тесто, оставите га да нарасте, па га преместите у плех и обликујте рукама. Не користите нож. Пеците око пола сата на 200 степени, док не порумени. Када је извадите, премажите је уљем и прекријте чистом крпом да омекша.
Симболика Митровданске погаче
У неким крајевима, погача се ломи уз реченицу: "Да смо здрави, сложни и сити." То је једноставна, али снажна порука. На Митровдан, трпеза није само храна.
То је благослов дома, захвалност за оно што је било и нада за оно што долази. Јер зима се не дочекује пуним столом - него пуним срцем.