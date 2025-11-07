overcast clouds
11°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ОВО ЈЕ ТАЈНА МИТРОВДАНСКЕ ПОГАЧЕ Хлеб који се не сече, већ ломи за срећу и слогу

07.11.2025. 12:10 12:22
Пише:
Дневник
Извор:
Ona.rs
Коментари (0)
колач
Фото: ChatGTP/илустрација

Митровдан је посвећен Светом Димитрију Солунском, заштитнику града Солуна и симболу храбрости у хришћанској традицији. 

Овај дан увек донесе онај посебан мирис дома - печена јела, топла погача и тишина која мирише на зиму. У многим кућама, баш тог дана, меси се колач који се не сече ножем. Ломи се рукама, у знак слоге, мира и благостања које треба да потрају до пролећа.

Погача која спаја укућане

Митровданска погача се меси без јаја и раскоши, једноставно, с намером да буде "мирна". Кажу да тесто не треба да "побегне", већ да дише тихо, као што треба и дом који се спрема да дочека дугу зиму. Док се ломи, не користи се нож, јер се верује да се оштрином прекида заједништво. Уместо тога, свако парче се откида с намером и жељом за срећу.

погача
Фото: ChatGTP/илустрација

Рецепт:

  • 500 г брашна
  • 1 кашичица соли
  • 1 кесица сувог квасца
  • 250 мл топле воде
  • 3 кашике уља

Замесите тесто, оставите га да нарасте, па га преместите у плех и обликујте рукама. Не користите нож. Пеците око пола сата на 200 степени, док не порумени. Када је извадите, премажите је уљем и прекријте чистом крпом да омекша.

Симболика Митровданске погаче

У неким крајевима, погача се ломи уз реченицу: "Да смо здрави, сложни и сити." То је једноставна, али снажна порука. На Митровдан, трпеза није само храна.

То је благослов дома, захвалност за оно што је било и нада за оно што долази. Јер зима се не дочекује пуним столом - него пуним срцем.

(Ona.rs)

погача слава митровдан
Извор:
Ona.rs
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПИЈАЧНЕ ЦЕНЕ ПОЛЕТЕЛЕ ПРЕД МИТРОВДАН Купус, паприка и домаћи колачи папрено скупи
Илустрација, Дневник

ПИЈАЧНЕ ЦЕНЕ ПОЛЕТЕЛЕ ПРЕД МИТРОВДАН Купус, паприка и домаћи колачи папрено скупи

07.11.2025. 09:38 09:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај