НА БАЛКАНУ НИКАДА ДОСАДНО Тражи се креативни чувар паркинг места, погледајте чега се досетио!
Постоје бројне ствари које су карактеристичне за подручје Балкана. Ту се истичу менталитет људи и њихове креације, довољно инспиративне да привуку пажњу корисника друштвених мрежа.
На Балкану никада није досадно, а једна необична сцена недавно је „запалила” Фејсбук.
Несвакидашњи призор
На страници Squatting Slavs in Tracksuits објављена је несвакидашња фотографија, заједно са позивом људима да открију где је забележена.
Највише пажње привукао је начин „резервисања паркинг места”, преноси Folder.hr.
За ту прилику, искоришћени су стари балвани, који су послужили као „стубићи”.
Бројни коментари
Сналажљивост особе која је то смислила изазвала је бројне коментаре, а многи су нагађали где је сцена снимљена – у Србији, Хрватској, Босни…
Кључни траг био је графит на зиду, који је указао да је реч о БиХ.
Поједини корисници су тврдили да призор сигурно није забележен у њиховој земљи, док су други шаљиво истицали да је реч у упозорењу да „ускоро стиже камион са дрвима“.