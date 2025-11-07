ЕПСКИ ФИЈАСКО ПРОВАЛНИКА Опељешио кућу па одлучио да дремне ВЛАСНИЦА ГА ЗАТЕКЛА У КРЕВЕТУ ПОРЕД УКРАДЕНОГ ТЕЛЕВИЗОРА И МОТОРНЕ ТЕСТЕРЕ!
Један провалник је заспао у стану у руском граду Благовешченску, након што га је опљачкао, а власница га је пронашла у таквом стању, саопштила је полиција.
Она је пријавила присуство непознатог мушкарца у свом дому, по повратку из ноћне смене, преноси агенција РИА Новости.
„Одлучио да се одмори...”
„Испоставило се да је провалник током ноћи ушао у кућу кроз прозор, намеравајући да изврши крађу, а знајући да власници нису ту. Спаковао је телевизор и моторну тестеру у торбе, али, претпостављајући да ће власник бити одсутан дуже време, одлучио је да се одмори и заспао је. Власница га је затекла у таквом стању када се вратила с посла”, наводи се у извештају.
Полиција је привела осумњиченог за покушај провале. Реч је о 45-годишњем локалном становнику са кривичним досијеом за крађу и трговину дрогом.
Прети му шест година затвора
Против њега је покренут поступак, а РИА подсећа да је за покушај крађе почињен незаконитим уласком у дом предвиђена казна затвора до шест година.
Провалнику је, као превентивна мера, изречена писмена обавеза да не напушта подручје и да се прикладно понаша.