КУПУЈТЕ ПАМЕТНИЈЕ, НЕ ТЕЖЕ: ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА МОЖЕ ДА БУДЕ ЛОША СЕКРЕТАРИЦА Црни петак опушта руку на новчанику, и лопови то знају
Непосредно пред овогодишњи Црни петак, на адресу многих купаца стигле су поруке које су на први поглед деловале потпуно легитимно.
Једна од њих стигла је у моје поштанско сандуче - имејл с логом јужнокорејске компаније YesStyle, познате по продаји корејске и јапанске козметике, у којем се тражила „верификација налога”. Порука је изгледала уверљиво, али линк је водио ка лажној страници, осмишљеној да украде податке о пријави и плаћању. YesStyle је убрзо упозорио купце широм света на то да је реч о фишинг преварама, које су се појавиле управо уочи сезоне попуста - када потрошачи, у жељи да нешто купе повољније, најчешће превиде адресну линију сајта.
Овај пример само је један у мору сличних напада који се сваке године појачавају пред празничну куповину. С друге стране, док хакери усавршавају своје методе, све више потрошача користи вештачку интелигенцију као личног помоћника у куповини - што доноси предности, али и ризике.
Како се Црни петак приближава а овом празнику попуста подлегли смо и ми у Србији, потрошачи се све више ослањају на вештачку интелигенцију (AI). Од персонализованих асистената до виртуелних проба производа, AI обећава лакши и ефикаснији пут до куповине. Према истраживању компаније Касперски, чак 72 одсто испитаника већ је користило AI, док га 30 одсто укључује у свакодневне активности, попут прављења листа за куповину и планирања буџета.
Сами укуцајте адресу продавнице
Добра вест је да није потребно одустати од AI-ја да би куповина била безбедна. Ево неколико практичних савета:
Будите прецизни у упитима. Уместо неодређеног: „Нађи ми најбоље понуде за лаптопове”, формулишите јасну инструкцију, на пример: „Пронађи три лаптопа код продаваца у Србији, с најмање 4 звездице и преко 1.000 рецензија”. Тако смањујете шансу да вас AI одведе ка сумњивим изворима. Такође, немојте делити осетљиве податке с AI алатима. Не уносите бројеве картица, лозинке или адресу у апликације и додатке (plug-in-ове) чије порекло није потпуно сигурно. Активирајте вишефакторску аутентификацију и користите кредитне картице или безбедне платформе плаћања, које нуде заштиту од превара.
И, на крају, најбоље би било да сами укуцате адресу продавнице, уместо да кликнете на понуђене линкове. Немојте да вас мрзи, то може да вам спасе новчаник.
AI се све више користи као ловaц на попусте - купци дају упутства својим дигиталним агентима да прате цене и купе производ кад оне падну испод границе коју су задали. Истовремено, све више продавница уводи АИ у своје системе: од динамичког формирања цена и управљања залихама, до персонализованих препорука и чет-асистената. Неке од њих већ омогућавају и директну куповину преко АИ чет-ботова, попут ChatGPT-а.
Удобно, зар не? Добили смо личну секретарицу, увек одморну и расположену да нам помогне. Али…
Погодности које AI доноси купцима користе и сајбер криминалци. Поверaвање AI агентима да донесу одлуке о куповини и плаћању отвара простор за злоупотребе јер је свака интернет комуникација двосмерна. Малициозни чет-ботови могу бити компромитовани техником prompt injection - убризгавањем наредби које кориснике воде ка лажним сајтовима. Значи, ако тражите списак сајтова који нуде попусте за ствар коју желите да купите, може да се деси да вам АИ међу легитимним, понуди и лажни сајт, који ће вам стварно наместити „црни петак”. Крађа података о пријави и картицама најчешће доводи до финансијских губитака и злоупотреба.
Прошле године Kaspersky је забележио скоро 25 одсто пораста сајбер напада усмерених на малопродају уочи Црног петка. Уз класичне фишинг поруке које имитирају брендове као што су Amazon или Walmart, сада се појављују и напади који користе AI за аутоматско генерисање уверљивих имејлова и веб страница. То значи да су крадљивци унапредили алатке за пецање брзоплетих и да готово ниједна куповина на било којем сајту није сигурна, ако се не потрудите да се сами заштитите.