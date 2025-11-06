clear sky
ИМА САМО 20 ГОДИНА, А УСПЕШНО НАСТАВЉА ПОРОДИЧНУ ТРАДИЦИЈУ: Милош ради од јутра до мрака, али овим данима никако! Дневник у посети младом пољопривреднику из Ђурђева

06.11.2025. 08:36 09:06
Пише:
Зорка Делић
Извор:
Дневник
комбо
Фото: Дневник / С. Шушњевић

Милош Михајловски из Ђурђева има 20 година, и са оцем и два брата бави се ратарством и повртарством.

И његов деда је био пољопривредник па је тако Милош трећа генерација у породици која наставља земљорадњу. Сматра да је добро изабрао занимање, мада је завршио за кувара.

Ове године задовољан је како су родили лук и пшеница, али није приносом кукуруза и соје

На тај смер се определио, казао је за Дневник, јер се у школу ишло само пре подне, што му је остављало довољно времена за послеподневне пољопривредне послове уз оца и браћу.

- Мада је куварство тражена професија и добро плаћен посао, нисам се видео у том занимању. Пољопривреда је била одувек мој избор. Одрастао сам на њиви гледајући како тата и деда обрађују земљу и уз њих научио како се то ради. Додуше, сада климатске промене утичу на приносе, захтевају знатно већа новчана улагања и доносе да се досадашња пољопривредна пракса мења новом - истакао је Милош

жа
Фото: Дневник / С. Шушњевић

Газдинство Михајловски сеје више ратарских и повртарских култура да би лакше пребродило губитке који су у пољопривреди неизбежни. Сваке године од неког усева буде користи, а од другог минус и онда један род покрива онај који је подбацио.
Младог и вредног пољопривредника затекли смо на трактору двадесетак километара далеко од села, где је радио зимско орање. Од озимих култура посејао је пшеницу и уљану репицу. Обе културе су никле и лепо напредују.

Бољи кључеви од трактора него од аута

Милош има доста другара који се баве истим послом. Још је млад за женидбу, али доћи ће време и за то. Има аутомобил и трактор. Трактор је скупљи од било којег аутомобила. Али то девојке не знају. Оне гледају у аутомобиле, уместо да запажају тракторе којима пролазе кроз село да би обрађивали њиве. - Поручујем им да нас цене по кључевима од трактора и да не гледају у наше аутомобиле.

Ове године задовољан је како су родили лук и пшеница, али није са приносом кукуруза и соје. Цвекла, чије је вађење у току, солидно је родила, нема је пуно посејане по околним селима, па има добру цену на пијацама, 150 динара килограм. Али навелико не кошта ни упола толико.

жа
Фото: Дневник / С. Шушњевић

- Накупци праве штету свим пољопривредницима дајући нам минималне цене да би они после на нашем труди, зноју и великим новчаним улагањим били на добитку – напомиње Михајловски.

Милош сматра да сваки посао има и добре и лоше стране па тако и пољопривреда. - Добро је што сам остао код куће на мојој дедовини, што тата и нас три брата заједно остварујемо доходак да би једнога дана могли лакше да се осамосталимо и били прави домаћини у својим породицама. А лоше страна је неизвесност које је увек било у пољопривреди јер је то фабрика под ведрим небом, али сада је та неизвесност суровија. Климатске промене су огромне. Морамо усеве за које имамо праску у гајењу да мењамо новима, с чијим карактеристикама нисмо довољно упознати. И радни дан је напоран, ради се од јутра до вечери, осим недељом и када је црвено слово у црквном календару, али се нађе времена за одмор и путовања, поготово зими.

Агро ђурђево
