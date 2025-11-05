ПОРАСТАО ПРОФИТ ФИРМЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ Зарада скочила за 466 милиона евра, поруџбине расту
РИМ: Италијанска мултинационална компанија Леонардо, специјализована за ваздухопловство, одбрану и безбедност, објавила је данас да је њен нето профит за првих девет месеци 2025. године порастао за порастао за 28 одсто међугодишње на 466 милиона евра.
Оперативна добит (ЕБИТА) порасла је за 18,9 одсто, на 945 милиона евра, док је ЕБИТ забележио раст од 13,5 одсто. Раст је, како се наводи, остварен упркос променама у обиму пословања након продаје бивше дивизије Вас компанији Финкантијери.
У саопштењу се наводи да су ефекти снажне потражње у сектору одбране и даљи раст обима производње кључни покретачи бољих резултата, а фирма је потврдила и своје прогнозе за целу 2025. годину, преноси Соле 24 Оре.
Највећи допринос резултатима и даље дају сегменти хеликоптера, као и електронике за одбрану и безбедност, који чине стратешко језгро пословања групе. Потражња европских и блискоисточних корисника за савременим борбеним и надзорним системима остаје стабилна, што подупире наруџбине за наредне квартале.
У протеклом периоду Леонардо је додатно ојачао своју позицију у европском свемирском сектору потписивањем меморандума о разумевању са француским фирмама Талес и Ербас, што би, према оцени менаџмента, требало да пружи основу за даљи раст и технолошко партнерство на пројектима нове генерације.
Леонардо и немачки Рајмметал су данас потписали уговор за испоруку 21 оклопног војног возила.
Прва испорука очекује се до краја 2025. године, чиме започиње реализација ширег програма модернизације тешке војне опреме у Италији.