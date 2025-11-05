СТИЖУ ПОДСТИЦАЈИ У ОСИГУРАЊУ Управа за аграрна плаћања расписала јавни позив, захтеви се примају до 25. новембра ЕВО КО ИМА ПРАВО ДА СЕ ПРИЈАВИ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписала је Jавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња за 2025. годину.
Захтеви се подносе у периоду до 25. новембра 2025. године, преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.
Право на подстицај могу остварити лица која су од 16. новембра 2024. године до 15. новембра ове године код друштва за осигурање закључила полису осигурања од ризика за усеве и плодове ратарских, повртарских и воћарских култура, винове лозе и хмеља, као и за расаднике и животиње.
Право на подстицај могу остварити лица која су од 16. новембра 2024. године до 15. новембра ове године код друштва за осигурање закључила полису осигурања од ризика за усеве и плодове ратарских, повртарских и воћарских култура, винове лозе и хмеља, као и за расаднике и животиње
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи 2.500.000 динара.
За додатне информације, пољопривредни произвођачи се могу обратити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на бројеве телефона: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 и 0800/106-107, радним данима од 7.30 до 15.30 часова.
Детаљне информације доступне су и на званичној веб-презентацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управе за аграрна плаћања.