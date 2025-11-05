clear sky
ЕР СРБИЈА НИЖЕ РЕКОРДЕ, ЧАК 4 МИЛИОНА ПУТНИКА ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ Октобар најуспешнији, ево где се све летело

05.11.2025. 14:12
Фото: Ер Србија промо

Авио-компанија Ер Србија превезла је четири милиона путника од почетка 2025.године, а октобар је био рекордни месец у коме је компанија превезла 389.582 путника и реализовала 4.117 летова.

Како се наводи у саопштењу компаније, тај успех потвруђује континуирани раст и стабилност српске националне авио-компаније, али и све веће поверење путника.

Током октобра највећи број путника летео је у региону за Тиват и Подгорицу, док су у западној Европи најтраженије дестинације биле Париз, Цирих, Франкфурт и Рим.

У широј евромедитеранској зони, путници су најчешће бирали летове за Ларнаку, Истанбул, Атину и Барселону, наводи се у саопштењу.

Генерални директор Ер Србије Јиржи Марек оценио је да је достизање четири милиона превезених путника, већ почетком новембра, снажан показатељ да се континуитет раста компаније наставља.

- Поносни смо што све већи број путника препознаје квалитет наших услуга и посвећеност сваком детаљу путничког искуства. Овај успех дугујемо свим нашим запосленима, чија преданост и енергија свакодневно доприносе томе да Ер Србија буде препозната као поуздан авио-превозник. Наставићемо да ширимо мрежу дестинација, модернизујемо флоту и унапређујемо услуге, како бисмо и даље били први избор путника из региона а и шире - изјавио је он.

