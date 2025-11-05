clear sky
15°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЛИЖИ СЕ КРОМПИРИЈАДА, АЛИ РЕТКО КО ЋЕ МОЋИ ДА ЗОРАНУ СТАНЕ „НА ЦРТУ” Домаћину родило и без прскања – највећи плод тежак готово две киле

05.11.2025. 14:12 14:18
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
кромпир
Фото: РИНА

Кромпир из нововарошког краја који се узгаја на великим надморским висинама одавно је постао познат по квалитету и специфичном укусу и скоро да нема домаћинства које на овим побрђима нема засејане кртоле бар за сопствене потребе.

Ипак, у домаћинству Зорана Дрндаревића из села Кућани стигло је с јесени право изненађење и изузетно крупни плодови које због тешке и сушне године није очекивао.

⁠То је стварно било изненађење за све нас, много је кромпира који су тежили по 800-900 грама, а онда смо извадили неколико кртола од по по 1.200 грама, али највеће изненађење је стигло кад смо извадили кромпир који тежи чак 1.900 грама – каже за РИНУ Зоран и додаје да јенаравнонакон вађења „калирао” 100 грама, што је уобичајено за ово поврће.

Да је овако крупан кромпир заиста неуобичајен, тврде и његове комшије које су у неверици тражили да се кромпири измере.

– Људи, кромпир од скоро два кила и то непрскан, стварно невероватно, ево нас код Зорана, меримо и не верујемо својим очима – каже Зоранов комшија Дејан.

Уз разговор и покоју чашицуЗоран и његови пријатељи одлучили су да ове неуобичајене плодове покажу на Кромпиријади која ће се ускоро одржати у ивањичком селу Катићи, јер верују да ће ретко ко моћи да стане Зорану „на црту” која ће се ускоро одржати у ивањичком селу Катићи, јер верују да ће ретко ко моћи да стане Зорану „на црту” и победи га, поготово кад се узме у обзир да кромпир из његове баште, није третиран никаквим хемијским средствима.

кромпир рекорд нова варош
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПАОРУ ФЕЈСБУК ОДНЕО ЦЕО РОД После лажне вести нестало му 150 тона кромпира

ПАОРУ ФЕЈСБУК ОДНЕО ЦЕО РОД После лажне вести нестало му 150 тона кромпира

28.10.2025. 20:14 20:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ, ОВАЈ ДЕТАЉ МОЖЕ ДА ВАМ СПАСИ ЖИВОТ Ево како да из прве препознате кромпир пун пестицида
храна

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ, ОВАЈ ДЕТАЉ МОЖЕ ДА ВАМ СПАСИ ЖИВОТ Ево како да из прве препознате кромпир пун пестицида

21.10.2025. 17:11 17:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај