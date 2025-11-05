БЛИЖИ СЕ КРОМПИРИЈАДА, АЛИ РЕТКО КО ЋЕ МОЋИ ДА ЗОРАНУ СТАНЕ „НА ЦРТУ” Домаћину родило и без прскања – највећи плод тежак готово две киле
Кромпир из нововарошког краја који се узгаја на великим надморским висинама одавно је постао познат по квалитету и специфичном укусу и скоро да нема домаћинства које на овим побрђима нема засејане кртоле бар за сопствене потребе.
Ипак, у домаћинству Зорана Дрндаревића из села Кућани стигло је с јесени право изненађење и изузетно крупни плодови које због тешке и сушне године није очекивао.
–То је стварно било изненађење за све нас, много је кромпира који су тежили по 800-900 грама, а онда смо извадили неколико кртола од по по 1.200 грама, али највеће изненађење је стигло кад смо извадили кромпир који тежи чак 1.900 грама – каже за РИНУ Зоран и додаје да је, наравно, након вађења „калирао” 100 грама, што је уобичајено за ово поврће.
Да је овако крупан кромпир заиста неуобичајен, тврде и његове комшије које су у неверици тражили да се кромпири измере.
– Људи, кромпир од скоро два кила и то непрскан, стварно невероватно, ево нас код Зорана, меримо и не верујемо својим очима – каже Зоранов комшија Дејан.
Уз разговор и покоју чашицу, Зоран и његови пријатељи одлучили су да ове неуобичајене плодове покажу на Кромпиријади која ће се ускоро одржати у ивањичком селу Катићи, јер верују да ће ретко ко моћи да стане Зорану „на црту" и победи га, поготово кад се узме у обзир да кромпир из његове баште, није третиран никаквим хемијским средствима.