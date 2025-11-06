АУТОРСКА ПРАВА НАД ПРОИЗВОДИМА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ Getty Images изгубио тужбу
Компанија Getty из Сијетла, која производи уређивачки и креативни сток садржај – фотографије и видео записе – оптужила је Stability AI да је користила њене слике за „обуку” свог система Stable Diffusion, који може да генерише слике на основу текстуалних упита.
Getty је тужила Stability AI због кршења ауторских права, тврдећи да је Stable Diffusion обучаван коришћењем њених слика и да слике које генерише овај систем понекад репродукују заштићене фотографије.
Међутим, Getty је током суђења повукла тај део тужбе, делимично због недостатка доказа о томе где је Stable Diffusion заправо био „трениран”.
Правни стручњаци за интелектуалну својину рекли су да би тај корак могао ограничити шири значај пресуде за будуће случајеве који се тичу вештачке интелигенције. Getty је ипак наставио са захтевима који се односе на повреду жига и секундарно кршење ауторских права, тврдећи да је Stability AI у Уједињено Краљевство увезла модел вештачке интелигенције који крши њихова права.
Судија Џоана Смит навела је у писаној пресуди да је Getty делимично успео у захтеву који се односи на повреду жига, конкретно због водених жигова (watermark) Getty Images-а, који су се појављивали на сликама које су корисници генерисали преко Stable Diffusion-а. Ипак, оценила је да су њени налази „историјски, али веома ограниченог обима”. Getty је изгубио спор у делу који се односио на секундарно кршење ауторских права.
У саопштењу компаније Getty Images наведено је да ова пресуда „потврђује да је укључивање заштитних жигова Getty Images-а у резултате генерисане вештачком интелигенцијом представљало повреду жига”.
У саопштењу се додаје и да је пресуда „успоставила снажан преседан да су нематеријална добра, као што су модели вештачке интелигенције, подложна тужбама за кршење ауторских права на исти начин као и материјална добра”, што ће Getty искористити у свом паралелном поступку против Stability AI у Сједињеним Америчким Државама.
Акције компаније Getty Images истог дана пале су за 3,6 одсто на Њујоршкој берзи до 11.40 по лондонском времену.