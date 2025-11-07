Серија прати живот младог пара у време распада Југославије
ВОЛИМ ДА ЧЕПРКАМ ПО РАНАМА ИЗ ПРОШЛОСТИ! Глумац Јово Максић игра у новој РТС-овој серији „ТВРЂАВА” (ВИДЕО) На премијери се ПРИСЕТИО ОДРАСТАЊА У КНИНУ: „ТЕШКО ЈЕ И МЕНИ ДА ГЛЕДАМ ОВО”
Нова домаћа серија „Тврђава” премијерно ће бити приказана на првом програму Радио-телевизије Србије у петак, 14. новембра у 20 часова, а већ од 15. наставља са приказивањем сваког викенда у том термину.
Серија је смештена у Книн у турбулентне деведесете године, а прати живот младог пара, њихових рођака и пријатеља у тренуцима када Југославија нестаје, а свакодневица постаје борба за очување људскости. Кроз њихове судбине „Тврђава“ говори о ономе што је свима блиско - о моралним дилемама, сукобима и помирењима, али пре свега о љубави која спаја и онда када све друго прети да се распадне. Једну од главних улога у серији игра глумац Јово Максић, коме је поверен лик оца младића, Србина, који се заљубљује у Хрватицу. Према речима глумца, назив серије, управо због саме радње, носи велику симболику.
– „Тврђаву” можете тумачити како год желите, али њен симбол јесте породица. То је најјача тврђава која може да се одбрани. Џаба вам физичке зидине, ако је унутар њих несклад, мржња, неспоразум и слично. То је и симболика, а, уједно је и Книн познат по тврђави која доминира изнад града. То је спој – истакао је Максић.
После претпремијерне пројекције прве две епизоде, уприличене за новинаре и ауторску и глумачку екипу, видно потресен Јово Максић казао је да га је, без обзира што је имао велика очекивања од овог пројекта, редитељ Саша Хајдуковић, веома изненадио.
– Ово је трећи пут да сарађујем са њим. Он је део моје породице, глумачког живота и сазревања. Успео је да направи одличну серију. Као да су мене питали кога да ангажују за ову причу. Верујте ми, без лажне скромности, не верујем да би било који други редитељ могао да се позабави овом тематиком и да је на тако један чист и уметнички начин изнесе пред публику. После одгледане прве две епизоде заћутао сам и било би ми најлепше да сам десет минута могао да седим и да ми нико не прилази – казао је Максић.
Будући да је рођен у Босанском Грахову, а одрастао у Книну, где га је, како је раније рекао, затекао рат тих деведесетих година због чега је био принуђен да напусти свој дом и оде у Србију, глумац нам је рекао да је редитељ без патетике и лажне слике, успео да дочара тај период кроз ову серију, те да управо он томе може да посведочи.
– Припадам генерацији тих главних ликова, које играју Огњен Мићовић и Дарија Вучко, ја сам се највише са њима поистоветио. Тешко је и мени да гледам ово. Најлепше бих се осећао да сам десет минута ћутао, да дођем мало себи, а када сам изашао са пројекције нисам знао шта да кажем редитељу, сем да га загрлим. Знам много њих који не воле ову тематику и не могу да гледају овакве серије, ја их разумем, неће да се враћају у то време. Али, људи ће схватити ову тему и неће бити разочарани – истакао је глумац, додајући да је он другачији и да воли да чепрка по својим ранама из прошлости. – Не стидим је се, али неким људима је једноставно тешко да се враћају у тај неки период, евоцирају успомене, али ја се, ипак, и поред неких ружних сећања увек сетим и оних лепих у том ружном времену. Нити га се одричем, нити бежим од њега, нити га се стидим. Важно је нагласити да, као и увек, провејава ведрина нашег народа, тако је и прављена ова серија, без обзира на све.
Глумац сматра да би серија „Тврђава” могла да се емитује и на некој хрватској телевизији, јер у њој нема пристрасности.
– Наравно да свако прича своју причу, али ја сам гледао и неке хрватске филмове из њихове перспективе и нисам имао никакав проблем са тим, ако је поштено направљено. А „Тврђава” јесте поштено направљена. И не интересује ме шта ће било ко са наше или хрватске стране рећи за њу. Ово је прича и српског и хрватског народа – нагласио је глумац.
Јово Максић је нагласио и да серија стиже у правом тренутку на мале екране.
– Брига ме ко ће шта да каже, верујте ми. Ми живимо у таквом времену. Ово је рађено за ширу групацију, за обичан народ са емпатијом. Погледајте слику света, да се макнемо са ове наше „тврђаве”. Ово што се дешава нама, дешава се још на бар 14, 15 места на Земљи. Имате иста таква жаришта. Дај Боже да нам се ова прича из серије никада не понови – казао је Максић.
Музика из серије је, иначе, веома доминантна а и сам глумац био је одушевљен начином на који је имплементирана у радњу.
– Тек нас чекају сјајне нумере у серији. Ретко ћете видети било који филм или серију у којима је музика толико добро укомбинована да удара контра ритам причи. Симбиоза је таква да сам распамећен – закључио је Максић.
У „Тврђави” ћемо, поред Јова Максића, Дарије Вучко и Огњена Мићовића у 11 епизода гледати и: Љубомира Бандовића, Николу Пејаковића, Миодрага Радоњића, Николину Фригановић, Славишу Чуровића, Слађану Зрнић, Небојшу Дугалића, Предрага Микија Манојловића и многе друге... Креатор серије је Мирко Стојковић, који уз Горана Старчевића потписује и сценарио. Режију потписује Саша Хајдуковић.
В. Бијелић