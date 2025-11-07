ЛЕКОВИ УСКОРО НА РАФОВИМА ПОЗНАТОГ ТРГОВИНСКОГ ЛАНЦА Преокрет у пословању, купци морају донети важну одлуку до 5. децембра
Познати дрогеријски ланац ДМ почеће да мења своје услове коришћења у Немачкој, а корисници ДМ налога који се не успротиве до 5. децембра аутоматски ће се сложити са новим одредбама. Зашто је ово важно?
Наиме, ДМ ће ускоро почети са продајом лекова. Према саопштењу компаније, сарадња са партнерском онлајн апотеком почеће крајем 2025. године, а путем веб странице дм.де и ДМ апликације, купци ће моћи да наручују лекове који се иначе продају само у апотекама - укључујући и оне који захтевају консултацију фармацеута, пише Рухр24.де.
Ако купци наручују путем свог ДМ налога, компанија тиме добија приступ осетљивим здравственим подацима, извештава Феникс магазин.
То значи да ДМ може да види које лекове купац наручује, да прикаже статус поруџбине, фактуре и документе у ДМ налогу, да затражи број телефона за фармацеутске савете и да омогући чување тог броја у оквиру корисничког профила. Ако купци не желе да деле своје податке о лековима са компанијом, могу да наруче као гости директно у партнерској апотеци, без повезивања са својим ДМ налогом.
Поред тога, продавница уводи вештачку интелигенцију (АИ) за консултације; ДМКИ, сопствена АИ услуга, ускоро ће нудити савете у областима лепоте, исхране, домаћинства и неге кућних љубимаца. Вештачка интелигенција биће доступна на дм веб страници и у апликацији, а нови услови коришћења то званично потврђују.
Чување података о поруџбинама лекова у ланцу апотека изазвало је забринутост - иако дм тврди да се ови подаци неће користити за персонализовано оглашавање. Здравствени подаци су међу најосетљивијим личним подацима, па стручњаци упозоравају на потребу за опрезом. Корисници који желе да задрже свој налог могу једноставно избећи коришћење опције апотеке, док они који желе да се у потпуности супротставе променама морају то учинити до 5. децембра.
Феникс магазин