(ФОТО/ВИДЕО) ИЛОН МАСК СЛАВИО, ПА ЗАПЛЕСAO СА РОБОТОМ Тесли одобрен пакет вредан стотине милијарди долара
Најбогатији човек на свету, Илон Маск, постао је још богатији након што су акционари „Тесле“ одобрили његов нови, огромни пакет зарада за наредну деценију.
Свој успех Маск је прославио на годишњој скупштини компаније у Остину, у Тексасу, плешући на бини заједно са хуманоидним роботом Оптимусом.
Неколико тренутака након што је његов пакет награда званично одобрен, Маск је изашао на бину уз бурне аплаузе публике. Док је плесао, робот Оптимус је почињао да опонаша његове покрете — симболично представљајући будућност „Тесле“ коју Маск види у тесној вези са роботиком. Према његовим речима, Оптимус ће једног дана преузети производњу, испоруке, па чак и послове личног асистента.
„Други састанци акционара су као успаванке, а наши су хитови! Погледајте ово – ово је лудо!“, рекао је Маск окупљенима. Потом је најавио да „Тесла“ улази у нову еру — не само у производњи аутомобила, већ и у области роботике и вештачке интелигенције — показујући на хуманоидног робота поред себе.
— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2025
Пакет вредан стотине милијарди долара
Маск је остварио убедљиву победу, пошто су акционари одобрили пакет зарада који му током наредних десет година може донети чак 878 милијарди долара. Тиме су подржали његову визију трансформације „Тесле“ из произвођача електричних возила у технолошког гиганта вештачке интелигенције и роботике.
Two robots dancing at the Tesla shareholders meeting 🕺🏻😄 pic.twitter.com/6KgJoajo2L
— Jeff Lutz 🔋 (@thejefflutz) November 6, 2025
Одобрење је стигло упркос противљењу неких великих инвеститора, попут норвешког државног фонда. Руководство компаније страховало је да би Маск могао напустити „Теслу“ уколико пакет не буде усвојен. Ова одлука, верује се, требало би и да смири инвеститоре који су забринути што је Масков фокус подељен између више компанија — „SpaceX“-а, платформе X и стартапа за вештачку интелигенцију xAI.
Амбициозни циљеви за наредну деценију
Према плану, Маск неће добити награду аутоматски — мора да испуни низ изузетно амбициозних циљева. Они укључују производњу 20 милиона возила, пуштање у рад милион роботаксија, продају милион хуманоидних робота и остваривање до 400 милијарди долара основне добити.
— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2025
Да би све то било могуће, вредност акција „Тесле“ мора да порасте са садашњих 1,5 на најмање 8,5 билиона долара. Ако оствари план, Маск би током десет година могао зарадити и до 878 милијарди долара у акцијама компаније, али ће морати и да изврши одређена плаћања назад фирми.