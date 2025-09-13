ПРИНЦЕЗА ЈЕЛИСАВЕТА КАРАЂОРЂЕВИЋ ОД КНЕЗУ ПАВЛУ: „Хтео је да спасе наш народ, али није успео“
БЕОГРАД: Принцеза Јелисавета Карађорђевић изјавила је данас да је у својој аутобиографији "Тамо далеко", између осталог, имала дужност и обавезу да скине љагу са свог оца Кнеза Павла Карађорђевића и своје породице.
На промоцији у атријуму Народног музеја Србије, пред бројним посетиоцима, Карађорђевић је истакла да је Павле Карађорђевић "толико волео своју земљу, хтео је да спаси наш народ, али да није успео".
Она је додала да је у књизи "на једноставан начин писала о стварима које људи не знају, које су се десиле 27. марта 1941. године", када је извршен војни пуч у Краљевини Југославији и збачен њен отац кнез намесник Павле Карађорђевић.
Због потписивања приступања Југославије Тројном пакту, током Другог светског рата, пучисти предвођени генералом Душаном Симовићем су 27. марта довели на власт малолетног краља Петра II Карађорђевића, након чега су нацистичка Немачка и фашистичка Италија са савезницима, напали у Априлском рату и окупирали Југославију.
Подсетивши да је њена породица морала 27. марта да напусти Југославију за свега четири сата, Карађорђевић је додала да је током следећих деценија јако желела да се врати у своју земљу.
"Велики је терет био да будем криминалац, невољена, без пасоша, држављанства, без ичега", рекла је Карађорђевић.
Иако је њен отац хтео да из Југославије оде у Енглеску, Карађорђевић је рекла да су Британци то одбили и послали њену породицу у изгнанство у Кенију.
"Мој отац је много волео књиге и уметност. За њега је било ужасно тешко. Разболео се, добио је маларију, што се касније претворило у леукемију, од које је умро. Није више хтео да живи, тужан што не може да се врати овде", испричала је Карађорђевић.
Радећи на књизи, Карађорђевић је у архивама пронашла, између осталог, да је био планирано убиство њеног оца у Словенији 1941. године.
Подсетивши да је њен отац основао Музеј кнеза Павла 1925. године, Карађорђевић је додала да је тада почео да купује дела импресионисте, који тада нису била у моди, а данас се налазе управо у Народном музеју Србије.
Историчарка уметности и новинарка Бранка Наканиши је оценила да се међу корицама "Тамо далеко", у издању Вукотић медије, "налази огромно богатсво историјских података и невероватна количина авантура".
"Имам утисак да је то хиљаду живота у једном", оценила је Наканиши, док је Карађорђевић признала да не зна штајесудбина, већ да је њој била инспирација да "треба чути мали глас у глави и срцу".
Од бројних познатих и знаменитих личности које је упознала, Карађорђевић је издвојила да је имала част да упозна Далај Ламу у Индији, који је на њу оставио велики утисак.
На промоцији је пуштен једини сачуван звучни снимак кнеза Павла начињен на енглеском језику 1939. године који преношен као обраћање поводом Светске изложбе у Њујорку.
Разговор са Карађорђевић је водио кустос Душан Јовановић, који оценио да је Карађорђевић постигла да у јавности рехабилитује свог оца, породицу и део српског народа, "што је огромна ствар".
"Другој страни сте пружили могућност да чује истину", нагласио је Јовановић, додавши да је Карађорђевић успела да добије заоставштину, односно документе њеног оца остављене Колумбија универзитету.
Поред кратког музичког програма, одломке је читала глумица Вјера Мујовић, док су догађај у НМС-у приредили уредници фејсбук групе "Био једном један Београд“ и Карађорђевић, која је на крају потписивала књигу бројним посетиоцима.