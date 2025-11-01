clear sky
НЕКА ИМ БОГ ПОДАРИ РАЈСКА НАСЕЉА Министарка Месаровић након завршеног помена у Храму Светог Саве: Помолимо се сви данас за покој душе и да се таква трагедија више никада не понови

01.11.2025. 12:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић огласила се након помена у Храму Светог Саве који је служен поводом трагедије у Новом Саду где је живот изгубило 16 људи након пада надстрешнице.

-Сара, Валентина, Ђорђе, Милица, Немања, Анђела, Милош, Стефан, Сања, Горанка, Вукашин, Милева, Ђуро, Васко, Ања и Вукашин. Невине душе и трагично прекинути животи у страшној трагедији која се пре годину дана догодила на Железничкој станици у Новом Саду. Данас смо у Храму Светог Саве, у миру и тишини запалили свеће за све настрадале. Помолимо се сви данас за покој душе и да се таква трагедија више никада не понови. Искрено саучешће породицама погинулих. Заувек ћемо се сећати и чувати их у нашим срцима. Нека им је вечна слава и нека им Бог подари рајска насеља- написала је Месаровић на Инстаграму.

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
