НЕКА ИМ БОГ ПОДАРИ РАЈСКА НАСЕЉА Министарка Месаровић након завршеног помена у Храму Светог Саве: Помолимо се сви данас за покој душе и да се таква трагедија више никада не понови
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић огласила се након помена у Храму Светог Саве који је служен поводом трагедије у Новом Саду где је живот изгубило 16 људи након пада надстрешнице.
-Сара, Валентина, Ђорђе, Милица, Немања, Анђела, Милош, Стефан, Сања, Горанка, Вукашин, Милева, Ђуро, Васко, Ања и Вукашин. Невине душе и трагично прекинути животи у страшној трагедији која се пре годину дана догодила на Железничкој станици у Новом Саду. Данас смо у Храму Светог Саве, у миру и тишини запалили свеће за све настрадале. Помолимо се сви данас за покој душе и да се таква трагедија више никада не понови. Искрено саучешће породицама погинулих. Заувек ћемо се сећати и чувати их у нашим срцима. Нека им је вечна слава и нека им Бог подари рајска насеља- написала је Месаровић на Инстаграму.