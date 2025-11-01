СА ВЕРОМ И ПОШТОВАЊЕМ, ДУБОКИМ БОЛОМ И НЕИЗМЕРНИМ ПИЈЕТЕТОМ, СЕЋАМО СЕ СВИХ НЕВИНО СТРАДАЛИХ Вучинић: Наша молитва је наша највећа утеха и подршка њиховим породицама и најближима
01.11.2025. 12:11 12:19
Председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучини за градоначелником Новог Сада и председницом Покрајинске владе, присуствовала је светој Литургији и парастосу за све који су трагично настрадали у паду надстрешнице на Железничкој станици.
-У молитвеној тишини у Саборном храму, са вером и поштовањем, дубоким болом и неизмерним пијететом, сећамо се свих невино страдалих чији су животи угашени у овој великој несрећи, као и њихових породица које и данас носе тежак бол губитка. Вера нас учи да је молитва за душе страдалих израз љубави која не познаје крај. Наша молитва је наша највећа утеха и подршка њиховим породицама и најближима. Нека Господ упокоји душе свих настрадалих, а њиховим породицама подари снагу, мир и утеху - написала је Вучинић.