СА ВЕРОМ И ПОШТОВАЊЕМ, ДУБОКИМ БОЛОМ И НЕИЗМЕРНИМ ПИЈЕТЕТОМ, СЕЋАМО СЕ СВИХ НЕВИНО СТРАДАЛИХ Вучинић: Наша молитва је наша највећа утеха и подршка њиховим породицама и најближима

01.11.2025. 12:11 12:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
dina
Фото: Printskrin Instagram / dina_vucinic

Председница Скупштине Града Новог Сада Дина Вучини за градоначелником Новог Сада и председницом Покрајинске владе, присуствовала је светој Литургији и парастосу за све који су трагично настрадали у паду надстрешнице на Железничкој станици.

-У молитвеној тишини у Саборном храму, са вером и поштовањем, дубоким болом и неизмерним пијететом, сећамо се свих невино страдалих чији су животи угашени у овој великој несрећи, као и њихових породица које и данас носе тежак бол губитка. Вера нас учи да је молитва за душе страдалих израз љубави која не познаје крај. Наша молитва је наша највећа утеха и подршка њиховим породицама и најближима. Нека Господ упокоји душе свих настрадалих, а њиховим породицама подари снагу, мир и утеху - написала је Вучинић. 

дина вучинић
Вести Политика
