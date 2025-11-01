НАКОН ХАПШЕЊА БАЧУЛОВА Припадници УКП претражују Одељење токсикологије ВМА
БЕОГРАД: Припадници Управе криминалистичке полиције ушли су данас по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду у просторије Одељења за токскилоколигу Војно-медицинске академије како би идентификовали, за сада НН лице, које је имало задатак да Миши Бачулову обезбеди отров рицин, како би изазвао тровање, сазнаје Тањуг.
Бачулов и Д.Ц. су ухапшени јуче због сумње да су договарали и планирали да лажирају тровање Бачулова за које би оптужили председника Републике Србије и државни врх.
План им је био да наводно тровање и његове последице пласирају у јавност и тако доведу до екслације насиља на протесту у Новом Саду који се данас одржава.
Токсиколог је, како сазнаје Тањуг, имао задатак да направи отров и преда га Д.Ц, а он Бачулову.
Крајњи циљ ове Бачуловове акције био је рушење државе и насилна смена власти.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а ухапсили су јуче М.Б. и Д.Ц. због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали да М.Б. буде отрован и да за то оптуже председника Србије.
Кривичном пријавом осумњиченима се на терет ставља кривично дело припремање дела против уставног уређења и безбедности Србије.
Одређено им је задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведени на саслушање.