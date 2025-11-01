clear sky
22°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАКОН ХАПШЕЊА БАЧУЛОВА Припадници УКП претражују Одељење токсикологије ВМА

01.11.2025. 12:27 12:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

БЕОГРАД: Припадници Управе криминалистичке полиције ушли су данас по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду у просторије Одељења за токскилоколигу Војно-медицинске академије како би идентификовали, за сада НН лице, које је имало задатак да Миши Бачулову обезбеди отров рицин, како би изазвао тровање, сазнаје Тањуг.

Бачулов и Д.Ц. су ухапшени јуче због сумње да су договарали и планирали да лажирају тровање Бачулова за које би оптужили председника Републике Србије и државни врх.

План им је био да наводно тровање и његове последице пласирају у јавност и тако доведу до екслације насиља на протесту у Новом Саду који се данас одржава.

Токсиколог је, како сазнаје Тањуг, имао задатак да направи отров и преда га Д.Ц, а он Бачулову.

Крајњи циљ ове Бачуловове акције био је рушење државе и насилна смена власти.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а ухапсили су јуче М.Б. и Д.Ц. због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали да М.Б. буде отрован и да за то оптуже председника Србије.

Кривичном пријавом осумњиченима се на терет ставља кривично дело припремање дела против уставног уређења и безбедности Србије.

Одређено им је задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведени на саслушање.

укп миша бачулов
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„Нико није ни сањао да ћемо да говоримо о отровима и фингираним тровањима“ ЛОНЧАР О ПОКУШАЈУ ТРОВАЊА БАЧУЛОВА: Ако је количина већа…

„Нико није ни сањао да ћемо да говоримо о отровима и фингираним тровањима“ ЛОНЧАР О ПОКУШАЈУ ТРОВАЊА БАЧУЛОВА: Ако је количина већа…

31.10.2025. 23:38 23:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОСЛЕ ХАПШЕЊА БАЧУЛОВА ОГЛАСИЛО СЕ ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Ухапшене две особе осумњичене за планирање напада на уставно уређење
s

ПОСЛЕ ХАПШЕЊА БАЧУЛОВА ОГЛАСИЛО СЕ ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Ухапшене две особе осумњичене за планирање напада на уставно уређење

31.10.2025. 18:43 19:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) УХАПШЕН МИША БАЧУЛОВ У НОВОМ САДУ Хтео да лажира своје тровање?
najnovija vest opsta

(ВИДЕО) УХАПШЕН МИША БАЧУЛОВ У НОВОМ САДУ Хтео да лажира своје тровање?

31.10.2025. 13:04 13:45
Волим
0
Коментар
1
Сачувај