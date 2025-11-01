clear sky
ЛАЖ ЈЕ ДА ЈЕ НЕСТАНАК ВОДЕ НАМЕРАН Градоначелник Новог Сада Мићин дискредитовао Пајтића! Ево шта је поручио једном од вођа блокада: Технички проблем је отклоњен и воде има у целом граду

01.11.2025. 12:28
zarko micin Suki
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин одговорио је на срамну изјаву Бојана Пајтића, истакавши

-Ево јавља се и главни идеолог блокада са чим другим него оним што најбоље зна а то су измишљотине и лажи. Воде није било мање од сат времена због проблема са трафо станицом и нестанка струје што се дешавало и пре. Ја ћу инсистирати код ЕПС да се трафо станица реконструише или замени како се овакве ствари не би дешавале. Дакле ЛАЖ је да је нестанак воде намеран у питању је био технички проблем који је отклоњен и воде има у целом граду- написао је Мићин на Иксу.

 

 

 

жарко мићин бојан пајтић
