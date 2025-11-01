НОВИ РЕКОРД У БАРСЕЛОНИ Саграда Фамилија је сада и званично највиша црква на свету
Чувена Саграда Фамилија је главно обележје Барселоне и велики број туриста долази у овај каталонски град како би се дивио овом величанственом чуду које је пројектовао Шпанац Антонио Гауди.
Већ годинама се она реновирала и надограђивала, и како је најављено, све је то завршено па сада ова базилика достиже висину од 162,91 метар што је чини тренутно највишом црквом на планети! Тиме је престигла Улмер Мунстер у Немачкој који је држао овај рекорд још од 1890. године са висином 161,53 метара.
Изградња Саграде Фамилије започета је 1882. године, а Антонио Гауди је преузео контролу над пројектом наредне године. Његова визија трансформисала је скромни неоготички дизајн у прелепу манифестацију каталонског модернизма.
До Гаудијеве трагичне смрти 1926. године, завршена је само једна од 18 планираних кула цркве. Скоро 100 година касније, кранови и даље красе базилику, али крај је коначно на видику.
Најновији прекретница представља само почетак завршне фазе: Кула Исуса Христа, када буде довршена са крунском крстом, биће висока 172 метра чинећи је не само највишом црквом на свету, већ и једном од највиших верских грађевина икада изграђених.
Како је текла изградња Саграде Фамилије?
Изградња базилике била је све само не глатка. Током Шпанског грађанског рата, анархисти су запалили Гаудијеву радионицу, уништивши његове детаљне планове и гипсане моделе.
Реконструкција његове визије трајала је деценијама.
Када је реч о новијој историји, током трајања пандемије ковида-19, 2020. године потпуно је заустављена изградња, јер је туризам, главни извор финансирања базилике, пресахнуо. Године 2024, готово 4,9 милиона посетилаца платило је улаз у ову базилику, од којих је 15% било из САД, према подацима Фондације Саграда Фамилиа.
Упркос ратовима, пандемијама и политичкој нестабилности, Гаудијево ремек-дело је опстало Саграда Фамилија је уједно и под УНЕСЦО Светска баштина и једна од најпосећенијих знаменитости у Европи.
Фондација Саграда Фамилиа каже да ће изградња централне куле бити завршена 2026. године, што ће се поклопити са стогодишњицом Гаудијеве смрти. Следеће године планиран је низ догађаја како би се прославило Гаудијево наслеђе - које такође укључује Барселонску Цаса Batllo, Парц Guell и Цаса Мила (Ла Педрера).
Ona.rs/NY Post