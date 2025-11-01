"ЧУВАЋЕМО СВЕ ТЕ ДУШЕ И СВА ТА ВОЉЕНА ИМЕНА У НАШИМ СРЦИМА" Вучић поводом годишњице пада надстрешнице: Бог да им душу прости и подари им царство небеско
01.11.2025. 14:17 14:23
Председник Србије Александар Вучић огласио се још једном поводом годишњице пада надстрешнице у Новом Саду.
- Сара, Валентина, Ђорђе, Милица, Немања, Анђела, Милош, Стефан, Сања, Горанка, Вукашин, Милева, Ђуро, Васко, Ања, Вукашин. Чуваћемо све те душе и сва та вољена имена у нашим срцима. Данас је дан када треба да, без тешких речи и подела, у тишини упутимо молитву за страдале. Бог да им душу прости и подари им царство небеско - написао је председник на Инстаграму.