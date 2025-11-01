scattered clouds
"ЧУВАЋЕМО СВЕ ТЕ ДУШЕ И СВА ТА ВОЉЕНА ИМЕНА У НАШИМ СРЦИМА" Вучић поводом годишњице пада надстрешнице: Бог да им душу прости и подари им царство небеско

01.11.2025. 14:17 14:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
председник
Фото: ТANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

Председник Србије Александар Вучић огласио се још једном поводом годишњице пада надстрешнице у Новом Саду.

- Сара, Валентина, Ђорђе, Милица, Немања, Анђела, Милош, Стефан, Сања, Горанка, Вукашин, Милева, Ђуро, Васко, Ања, Вукашин. Чуваћемо све те душе и сва та вољена имена у нашим срцима. Данас је дан када треба да, без тешких речи и подела, у тишини упутимо молитву за страдале. Бог да им душу прости и подари им царство небеско - написао је председник на Инстаграму.  

 

председник Председник Србије
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
