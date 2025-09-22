(ФОТО) ОВЕ ЈЕСЕНИ СУКЊЕ ОСВАЈАЈУ УЛИЦЕ! Пет модела у којима ћете изгледати модерно, елегантно и другачије КОМБИНАЦИЈЕ какве до сада нисте НОСИЛИ
Откријте 5 сукњи које су хит ове јесени и преплавиће нам улице, али сазнајте и како да их носити у несвакидашњим комбинацијама које ће вас одушевити.
Јесен је идеално доба да свој стил употпунимо сукњама. Јесење сукње су мање лепршаве од летњих, а опет, могу моментално да нам додају елеганцију у свакој прилици.
Издвајамо 5 модела сукњи које ће у јесен 2025. године бити прави тренд, а и врло лако се комбинују:
Кариране и од чипке
Карирани принт враћа се на велика врата. Јесењи дани готово су синонимни са овим принтом, а исти је вољен од стране модне индустрије већ деценијама, годинама… Карирани принт увек је релевантан на модној сцени, али то је посебно случај у јесењим данима. Тако ћемо га ове сезоне видети на бројним сукњама, а стилизујемо га уз једнобојне кошуље, дубоке чизме, али и неформалне џемпере и дуксеве.
С друге стране, ту је и чипка као вероватно још јачи тренд када су сукње у питању. Последњих пар месеци, чипка је део бројних аутфита и естетика – формалних, али и неформалних. Посебно је популарно носити сукњу или хаљину са чипком преко фармерки и панталона. Чипка је секси и софистицирана истовремено – а овај нови начин стилизовања исте у свакодневних аутфитима нам се баш допада.
Тексас и туфне
Тексас сукње су (и) за ову јесен добар избор, а највише се носе оне маxи дужине. Комбинујте их уз атлет мајицу и кошуљу док су дани још топли, а после, када захладни, пребаците кожну јакну преко. Супер се слажу и уз балетанке и јапанке.
Када су принтови у питању, већ је познато да туфне доминирају модном сценом. Тај тренд се прелива и у јесен – а посебно су популарне сукње на туфне. Било да су мини, миди или маxи дужине, загарантовани су highlight аутфита.
Кожне сукње
Са хладнијим данима дефинитивно ћемо виђати 5. Главни тренд биће оне дугачке, од мекане коже – мада ће и антилоп остати популаран избор. Кожне сукње уносе софистицираност у свако издање и одличан су избор за даy то нигхт комбинације, од канцеларије до пића после посла. Опција за стилизовање је бесконачно много – чак и ова сукња изгледа кул стилизована преко панталона. Представља право освежење у сваком ормару, верујте нам.
Бонус тип: Обратите пажњу и на сукње у анимал принту – иако нису главни тренд за јесен, остају супер избор за cool girl autfite.
Journal/ Лепа&Срећна