ШОКАНТНА КОЛЕКЦИЈА: СКУПЉАО СУКЊЕ ЗА БУДУЋУ ЖЕНУ – ВИТКУ И МЛАДУ И не може да преболи њихов губитак!

17.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ nezavisne.com
suknje
Фото: Pexels

Јозо Бошњак, мушкарац из руралног подручја, села Фојнице у Босни и Херцеговини, постао је познат по својим необичним причама и јако чудном хобију.

У недавном разговору, поделио је своју причу о губитку необичне колекције.

Он наводи да је прикупио чак 45 женских сукњи, које је касније уништила поплава.

Према његовим речима, више га боли губитак сукњи него финансијска штета од 12.700 марака. Бошњак објашњава да је скупљао сукње за своју будућу жену.

Сада поново трага за супругом, али има јасне критеријуме: не би требало да буде гојазна и преферира млађу жену. Бошњак је изнео и своја контроверзна мишљења о тајнама успешног брака, као и о животним филозофијама, укључујући одлуку да не заврши школовање и да избегне служење војске.

На крају разговора, Бошњак је демонстрирао своје веровање у здравствене предности ходања босих ногу по потоку, а затим је поносно показао две нове сукње које је недавно набавио.

 

колекција одећа жена
Извор:
Телеграф/ nezavisne.com
Пише:
Дневник
