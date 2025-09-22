ДА ЛИ ЈЕ ЗЕМЉА НА КОРАК ОД КАТАСТРОФЕ Соларна олуја могла би да збрише 90% популације за само неколико месеци
Бен Дejвидсон, оснивач Space Weather News-а, упозорава да Земља може бити на ивици катастрофалног геомагнетног догађаја који би могао да уништи до 90% човечанства.
Према његовим речима, брза промена магнетних полова, коју би потенцијално покренула соларна „микронова“, могла би изазвати цунамије, климатски хаос и масовно изумирање.
Иако теорија о „микронови“ није широко прихваћена, Дејвидсон тврди да је основни геомагнетни циклус научно потврђен. Према њему, овакав циклус се дешава отприлике сваких 6.000 година, док се тежи догађај јавља сваких 12.000 година.
Земљино магнетно поље, које штити планету од соларне и космичке радијације, ослабљено је до 15% од 1.800-их, чинећи нас рањивима на снажне соларне олује. Северни и Јужни магнетни пол се брзо приближавају судару у Бенгалском заливу, док ауроре постају све чешће на мањим географским ширинама, што указује на слабљење заштитног омотача.
Соларна микронова изазива катастрофу на Земљи
Ако би дошло до сличног догађаја као што је Карингтонов догађај из 1859. године, данашња инфраструктура би била озбиљно погођена: нестали би струја, вода, храна и комуникације, што би могло да довесе до губитка 90% популације у року од неколико месеци.
Дејвидсон објашњава да су промене последица природних померања струја растопљеног гвожђа у Земљиној спољној кори, које дестабилизују магнетско поље и покрећу дрифт полова. Слични догађаји у прошлости, попут Лашамповог екскурзиона пре 41.000 година и „Ноа догађаја” пре 6.000 година, изазвали су климатске промене и масовне смрти животиња, што доказују геолошки налази и фосили.
Данас се полови померају брже него икада: Северни пол према Сибиру брзином од 25–37 миља годишње, а Јужни према Индијском океану. Јужноатлантска аномалија, слабија зона изнад Бразила, додатно омета сателите и повећава продирање космичке радијације. Дејвидсон упозорава да су ови процеси већ изазвали више појава аурора на мањим географским ширинама него што је уобичајено деценијама уназад.
Према Дејвидсону, ово је озбиљна претња коју готово нико не адресира, а документи из 1940-их и 1950-их откривају да су америчке власти раније биле свесне ризика, али су информације држане у тајности, преноси МСН.