17.09.2025.
Нови Сад
СУША ОДНЕЛА 43 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА

КЛИМАТСКА КАТАСТРОФА У ЕВРОПИ Економија ЕУ претрпела огромну штету

17.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
а
Фото: Pixabay.com

Летње суше, топлотни таласи и поплаве ове године проузроковали су губитке у Европској унији процењене на 43 милијарде евра, што је смањило економски раст блока за пола процентног поена.

Према студији, процењује се да ће дугорочни ефекти ових догађаја изазвати кумулативну штету од око 126 милијарди евра на економију ЕУ до 2029. године, пренео је бриселски Политико. 

Студија је обухватила физичку штету на зградама и инфраструктури, као и утицај на продуктивност и ефикасност радне снаге као и спољни утицај на друге делове економије. 

Међутим, штета од шумских пожара, који су ове године уништили више од милион хектара земље у Унији, није била укључена у процене.

климатске промене суша
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
