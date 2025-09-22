Обично-необично место!
ОВО ЈЕ СЕЛФИ МЕСТО БРОЈ 1 У СРБИЈИ Буквално се чека у реду за сликање! Најлепши је У РАНО ПРОЛЕЋЕ ИЛИ КАСНУ ЈЕСЕН, а ево где се налази
Веровали или не у Србији постоји једно обично-необично место, на ком се чека ред за фотографисање!
Реч је о правом бисеру природе који је смештен на Старој планини.
Један од најпосећенијих и најлепших водопада у Србији јесте водопад Тупавица који се налази у непосредној близини села Дојкинци. Вода се спушта каскадно са висине од 20-ак метара и управо је због каскада и тупог звука ударања воде о стене, водопад и добио име Тупавица.
Испод њега су црвене стене, стене гвожђа. Стара планина је богата многим рудама, а ова вода се улива у реку која иде ка селу Дојкинци - објаснио је репортер ТВ Прва.
Иначе, како је један од мештана открио, у летњем периоду овај водопад малтене пресуши.
Било је предивно горе, заиста је диван поглед. Природа је такође прелепа, заиста је одлично - рекао је један страни туриста који је успео да се попне до врха водопада, али и прозбори пар речи на српском.
Кажу да је овај бисер међу водопадима, најбоље посетити у рано пролеће или касну јесен.
Пут до водопада приступачан
Зими, вода се често заледи, стварајући спектакуларне ледене формације које подсећају на призоре из бајки.
Водопад је удаљен само 50 метара од пута који води од планинарског дома Дојкинци, који је смештен 4,5 км од водопада. Пут је обележен пешачком сигнализацијом, што га чини лако доступним пешацима и бициклистима.
На путу до водопада, посетиоци могу уживати и у прелепим пределима Старе планине, окруженим столетним шумама и нетакнутом природом.
Стара планина, са својим бројним водопадима и природним лепотама, сваке године привлачи све више туриста, а водопад Тупавица је незаобилазна дестинација за све љубитеље природе, али и авантуристе, пише портал Лепоте Србије.