ОВО ЋЕ РАЗОЧАРАТИ ЉУБИТЕЉЕ GTA Шестица стиже тек у новембру 2026. РОКСТАР ОБЕЋАВА САВРШЕНСТВО
Компанија Rockstar Games званично је потврдила да ће дуго очекивани Grand Theft Auto VI бити објављен 19. новембра 2026. године.
Развојни тим одлучио је да продужи рад на игри како би достигао врхунски ниво квалитета и завршну полираност.
Из студија су поручили да разумеју нестрпљење обожавалаца, али да су додатни месеци неопходни да би „GTA 6 био игра какву свет очекује“. Циљ је, како кажу, да финална верзија буде технички савршена и спремна за глобално издање.
Rockstar се захвалио свим фанovima на подршци и стрпљењу, истичући да је тим „невероватно узбуђен што ће играче повести у модерни Vice City и огромну државу Leonidu“.
Иако је ново одлагање разочарало милионе, игра остаје најишчекиванији наслов у историји гејминга. Свако померање датума само повећава знатижељу и очекивања, јер су фанови уверени да Rockstar ретко греши – па ће и овај пут, после година рада, резултат вредети сваког дана чекања.