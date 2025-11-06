ПАЗИТЕ О ЧЕМУ РАЗМИШЉАТЕ Научници створили АИ који чита мисли ПРЕТВАРА У ТЕКСТ СВЕ ШТО ЗАМИСЛИТЕ
Истраживачи су развили АИ који може да чита људске мисли и претвори оно што особа види или замишља у читљиве реченице. Технологија названа "mind-captioning" представља најнапреднији покушај разумевања како мозак претвара мисао у језик.
Како функционише читање мисли помоћу вештачке интелигенције?
Систем анализира мождану активност док особа гледа видео снимке или замишља одређене призоре. Уз помоћ напредног алгоритма, АИ модел препознаје обрасце можданих таласа и повезује их са значењем реченица које описују те слике. Затим генерише текст који најближе одговара ономе што особа види или мисли.
Ова метода не открива само оно што гледамо, већ и начин на који наш мозак ствара слике и речи пре него што их изговоримо. Научници тврде да би у будућности овакав систем могао помоћи особама које су изгубиле способност говора, јер би им омогућио да комуницирају мислима.
Од научне фантастике до реалности
За сада, технологија функционише само у лабораторијским условима и уз скупе МРИ скенере, али прецизност декодирања мисли изненадила је чак и ауторе пројекта. АИ је успео да препозна детаље сцена, радње и објекте које особа посматра, и то са изузетном тачношћу.
Иако је пројекат изазвао одушевљење у научним круговима, стручњаци упозоравају да отвара и велика питања о приватности и етици. Ако вештачка интелигенција може да завири у мисли, поставља се питање - колико је далеко граница између ума и машине?