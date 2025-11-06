clear sky
7°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАЗИТЕ О ЧЕМУ РАЗМИШЉАТЕ Научници створили АИ који чита мисли ПРЕТВАРА У ТЕКСТ СВЕ ШТО ЗАМИСЛИТЕ

06.11.2025. 22:56 22:58
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: pixyabay.com

Истраживачи су развили АИ који може да чита људске мисли и претвори оно што особа види или замишља у читљиве реченице. Технологија названа "mind-captioning" представља најнапреднији покушај разумевања како мозак претвара мисао у језик.

Како функционише читање мисли помоћу вештачке интелигенције?

Систем анализира мождану активност док особа гледа видео снимке или замишља одређене призоре. Уз помоћ напредног алгоритма, АИ модел препознаје обрасце можданих таласа и повезује их са значењем реченица које описују те слике. Затим генерише текст који најближе одговара ономе што особа види или мисли.

Ова метода не открива само оно што гледамо, већ и начин на који наш мозак ствара слике и речи пре него што их изговоримо. Научници тврде да би у будућности овакав систем могао помоћи особама које су изгубиле способност говора, јер би им омогућио да комуницирају мислима.

Од научне фантастике до реалности

За сада, технологија функционише само у лабораторијским условима и уз скупе МРИ скенере, али прецизност декодирања мисли изненадила је чак и ауторе пројекта. АИ је успео да препозна детаље сцена, радње и објекте које особа посматра, и то са изузетном тачношћу. 

Иако је пројекат изазвао одушевљење у научним круговима, стручњаци упозоравају да отвара и велика питања о приватности и етици. Ако вештачка интелигенција може да завири у мисли, поставља се питање - колико је далеко граница између ума и машине? 

(Telegraf.rs)

 

вештачка интелигенција мислилац текст
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Магазин Техно
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај