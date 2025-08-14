АВАНТУРА У СРЦУ СТАРЕ ПЛАНИНЕ Чаролија води до силних водопада, кроз камена села све до уживања у најбољим залогајима Србије
Пирот је природа обилато даровала.
Близина Старе планине, надалеко познате по неким од најлепших водопада у Србији, изузетно укусни гастрономски специјалитети карактеристични за тај крај наше земље и необично село, али и светиње које су ту присутне, чине Пиротски крај посебно атрактивним за упознавање. Слободно се може рећи за све туристе, без обзира да ли се сврставају у љубитеље природе, историје или можда авантуре и гастрономије.
У самом граду постоји и Музеј Понишавља. Осим по богатој колекцији која сведочи развоју града, здање у коме се овај музеј налази познато је и као локација на којој су снимани кадрови чувених филмских остварења “Зона Замфирова” и “Ивкова слава”.
Посебно је атрактивна колекција надалеко чувених пиротских ћилима у овом музеју.
Водопади, језеро и још по нешто
Неки од најлепших водопада у нашој земљи скрили су се на Старој планини, која се налази у околини града. Међу њима се по лепоти издваја Тупавица, на коме се вода обрушава са чак око 25 метара висине, док је село Дојкинци, у чијој се близини налази, смештено на нешто више од хиљаду метара надморске висине.
Са висином од око 35 метара, водопад Бигар на Старој планини такође привлачи пажњу, посебно љубитеља природе и природних лепота. Ништа мање него Пиљски или Курлетски водопад. Ипак, многи водопади на Старој планини нису тако лако доступни, што њихово откривање чини правом правцатом авантуром.
На око три сата вожње од Пирота, такође на Старој планини може се посетити и аутентично камено село Гостуша. Не треба пропустити ни обилазак Завојског језера, на реци Височици, које је једно од атракција Пиротског краја.
Гастрономска понуда
Некако је немогуће посетити Пирот, а не уживати и у укусним залогајима. Тим пре што је у питању крај наше земље, који је надалеко познат по јединственим гастрономским специјалитетима.
Осим специјалитета са роштиља, по којима је тај крај Србије препознатљив, ту се може пробати и чувени пиростки качкаваљ и још чувенија, пиротска пеглана кобасица.