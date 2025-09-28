broken clouds
ВОЛИТЕ СМРЗНУТЕ ПИЛЕЋЕ МЕДАЉОНЕ: Шта се заиста крије у њима? ПРАКТИЧНО, АЛИ НЕ УВЕК ЗДРАВО

28.09.2025. 20:00 20:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Хрскави, златни, готови за неколико минута и често у облицима животиња, звездица или срца – смрзнути пилећи медаљони постали су чест гост у многим замрзивачима, посебно у домаћинствима са децом.

Деца их воле јер су забавни и укусни, а родитељи их често бирају јер су практични и брзо се припремају, пише Index.hr.

Али шта се заправо крије иза те симпатичне форме и хрскаве корице? Да ли су медаљони заиста направљени од чистог пилећег меса или је реч о индустријском миксу различитих састојака који само подсећа на пилеће месо?

Шта се налази унутра?

Иако се сви производи на паковању представљају као „пилећи медаљони“, разлике могу бити велике – пре свега у количини стварног меса. Код већине брендова месо чини између 50 и 60% производа, а остатак су вода, панада (круне мрвице, брашно, уље), зачини, згушњивачи и додаци за побољшање укуса и текстуре.

У квалитетнијим производима користи се искључиво месо пилећих прса, док неки користе мешавину белог и тамног меса који се пресује и обликује у познате медаљоне. Често је месо претходно млевено, па поново обликујући – уз додатак воде и скроба ради жељене конзистенције. Такви производи су јефтинији за производњу, али имају мању нутритивну вредност.

Неки медаљони садрже и додатке попут сирног пуњења, ароме дима или појачивача укуса. Иако нису увек проблематични, важно је бити свестан њиховог присуства, посебно ако се медаљони често једу.

Хрскава корица и адитиви

Хрскавост медаљона даје слој панаде, која поред круних мрвица обично садржи пшенично брашно, уље и зачине. Иако панада чини медаљоне примамљивим, она често повећава количину соли и масти у јелу. Неки производи се додатно прже пре замрзавања, што такође повећава удео уља.

Поред панаде, медаљони могу садржати адитиве попут дифосфата који задржавају влагу и ароме које појачавају укус пилећег меса. Није реткост да садрже трагове алергена – јаја, млеко, соју, па чак и сусам, што је важно знати ако имате дете са алергијама или осетљивошћу на храну.

Савети за избор

Због свега тога важно је читати декларације и бирати производе са већим уделом меса, мање адитива и јасним списком састојака. Идеално је када медаљоне припремате у рерни, а не у фритези, што значајно смањује количину масти и чини их здравијим.

Закључак: смрзнути пилећи медаљони могу бити практичан избор за брзи оброк, али нису сви једнако квалитетни. Ако купујете готове производе, бирајте оне са већим уделом меса и мање индустријских додатака.

