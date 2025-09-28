ПОСТОЈЕ ОДВАЈКАДА, А ОПЕТ ИЗНЕНАЂУЈУ Ово су четири тајне пива и вина, свакодневних пића која нам СТАЛНО ОТКРИВАЈУ НЕШТО НОВО
Пиво и вино, главна пића у људској историји већ миленијумима, још садрже нова изненађења.
Недавно истраживање које је објавило Америчко хемијско друштво (АЦС) показује како екстракти квасца могу да замуте пива, глутен може брзо да се детектује путем једноставне траке за тестирање, танини дају црвеном вину оштрину укуса, а сулфити мењају цревне бактерије на неочекиване начине.
Ова окрића повећавају наше разумевање сензорних квалитета тих пића и указују на последице по здравље и иновације у процесу ферментације.
Научници редово отварају свеже увиде у пиво и вино – иако су та пића створена пре више хиљада година. Четири недавна открића иду даље од укуса и мириса у измаглицу глутена у пиву, као и опор укус и потенцијалне здравствене последице вина, преноси Science Daily.
Екстракти квасца додају замућеност пиву
Замућени типови пива постају све популарнији, а та карактеристика је обично последица сићушних честица од протеина из јечма и полифенола из хмеља. Алтернативно, да би произвели замућеност, истраживачи су додали екстракте квасца двема врстама чистог светлог пива. Оба су постала веома замућена због интеракција између рибонуклеинских киселина (РНК) у екстракту и протеина у пиву. РНК екстракти квасца би могли бити други начин да се створе жељени нивои замућеноси, кажу истраживачи.
Тест латералног тока детектује глутен у пиву и храни
Људи који желе или морају да избегавају глутен треба да знају да ли су пића безбедна за конзумацију. Нова трака за тест латералног тока детектује овај протеин у храни и пићу, а осељива је на концентрације од 0 до више од 20 делова на milion (ppm).
Три линије траке показују четири опсега испод границе од 20 ppm Управе за храну и лекове САД, испостављајући резултате за мање од три минута са 98% тачности. Истраживачи су демонстрирали ефикасност уређаја користећи узорке из стварног света, укључујући намирнице означене „без глутена“ и пиво које садржи глутен.
Због танина у црвеном вину скупљате усне
Недавна студија малих размера испитала је зашто црвено вино има опор укус. Дегустатори су оценили црвена вина са више танина као опорија. Истраживачи су открили да танини делују као затварач за малене аквапоринске канале на језику и пљувачним жлездама, чинећи да вода више излази него што улази. Ово објашњава „сувоћу“ црвеног вина и унапређује разумевање перципираних карактеристика пића.
Вински сулфити мењају цревни микробиом
Сулфити помажу да вино траје дуже, али могу узроковати главобоље и дигестивне проблеме код неких људи. Стога је у лабораторији истражено како сулфити додати вину и течности са алкохолом делују на цревне бактерије. Узрорци су прошли три фазе процеса који имитира људску пробаву. Након варења, узорци са сулфитима су садржали мање количине неких корисних бактерија, а веће количине бактерија повезаних са негативним здравственим ефектима него пре варења. Међутим, промене су биле мање у узорцима правог вина, што сугерише да једињења у вину, попут полифенола, обезбеђују малу заштиту.
