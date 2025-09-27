ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА НЕДЕЉУ, 28. СЕПТЕМБАР 2025. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ ХОРОСКОП На Биковима је да разумеју вољене, Јарчеви да се посвете себи
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за недељу, 28. септембар 2025. године.
♈︎ ОВАН
За вас је већ постало уобичајено да недељу посветите завршавању заосталих обавеза. Припазите на финансије. Могући су непланирани трошкови. Одлично се осећате и лепо изгледате и било би добро да приуштите себи и драгој особи један фини излазак са друштвом.
♉︎ БИК
Могуће је да ћете се суочити са непланираним, додатним обавезама. Без обзира на све, вама су данас одмор и опуштање приоритет. Вама драга особа склона је повременим променама расположења, а на вама је да то са разумевањем ублажите. Немате проблема са здрављем.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Препуни сте нових идеја и то је сасвим у складу са вашим најбољим особинама. Околности које не зависе од вас могу захтевати да неке од идеја донекле коригујете. Уживате у малим знацима пажње којима вас блиска особа обасипа. Изађите у једну брзу шетњу.
♋︎ РАК
Уживате у миру и тишини коју вам овај дан доноси. Сада је тренутак да се посветите неком свом запостављеном хобију. Можда добијете неку нову идеју коју можете преточити у пословну. Добро се осећате, па је могуће да пожелите да крај дана проведете ван куће.
♌︎ ЛАВ
Не одустајете од својих великих амбиција, па сте и данас одвојили време да постигнете бар један начелни пословни договор. Слободни се могу суочити са чињеницом да не подлеже баш свака особа њиховом неодољивом шарму. Здрави сте и то је најважније.
♍︎ ДЕВИЦА
Када ви нешто замислите и до детаља испланирате, онда они који вас у томе ометају не прођу баш најбоље. Посветите мало времена и ономе што вас чека током наредних радних дана. Покушајте да избегнете конфронтације и тешке разговоре оставите за неки други дан.
♎︎ ВАГА
Околности су повољне да се данас добро одморите и припремите за пословне обавезе које вас очекују у наредном периоду. Веома ће вам пријати дуг разговор о будућим плановима са особом која вам много значи. Одржавајте форму лаганим вежбама и здравом исхраном.
♏︎ ШКОРПИЈА
Потребан вам је предах, али изгледа да се ви, за разлику од већине, најбоље одмарате док радите. Могућ је позив из иностранства који већ извесно време очекујете. У партнерским односима нема битних промена и то вам сасвим одговара. Пријала би вам шетња.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Посветите се себи и данас, за промену, радите само оно што вама највише прија. Заслужили сте. Трудите се да избегнете сусрет са особом са којом сте били блиски у прошлости, али могуће је да је искрен разговор боље решење. Пријао би вам излазак са пријатељима.
♑︎ ЈАРАЦ
Недавно сте добили предлог за сарадњу, па данас о томе интензивно размишљате. Укућани су пуни разумевања за ваше амбиције, али ипак се потрудите да им посветите барем део свог времена. У доброј сте форми и могли бисте да допустите себи и мало хедонизма.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Потребан вам је предах, али ви не можете против своје природе и у мислима сте већ неколико дана унапред по питању пословних обавеза. Слободни рођени у овом знаку би могли да уоче неку симпатичну особу у свом окружењу. Немојте се исцрпљивати, одморите се.
♓︎ РИБЕ
Све сте лепо припремили и испланирали, али са свих страна долазе нове обавезе. Лагано, једно по једно, па ћете све лепо завршити. У односима са особом до које вам је стало није неопходно да баш увек и за све будете у праву. Расположење вам је променљиво.