НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП Рибе мучи тајна веза, oвнoви могу очекивати промену
Помало турбулентна недеља. Будите одлучни и смирени. Марс је у свом седишту и даје додатну снагу појединима.
Ован
Посао: Могуће је да размишљате о променама. Ова недеља вам је погодна за тако нешто, само будите опрезни када су преговори и договори у питању. Могућност пада енергија и превеликог обима посла. Финансије добре.
Љубав: На емотивном пољу без битних дешавања. Заузети могу уживати у свакодневници и лепим тренуцима са вољеном особом.
Здравље: Благи опрез од хроничних здравствених тегоба и пада енергије, појачајте физичке активности.
Бик
Посао: Добра недеља кад је овај сегмент живота у питању. Имаћете успеха и бенефита, ако је било стагнација.
Љубав: На емотивном пољу, такође, лепа недеља. Искористите је за пријатна дешавања. Могућност изненадног познанства које ће вам значити. Уживајте у лепим тренуцима и у љубави. Заузети, могуће су мање несугласице.
Здравље: Обратите пажњу на дисајне органе, као и појаву хроничних тегоба.
Близанци
Посао: На пословном пољу без битних промена. Могуће су мање несугласице са сарадницима, само останите стрпљиви и доследни и све ће бити како треба. Финансије добре.
Љубав: На емотивном пољу могућност добре комуникације са вољеном особом или уживања у пријатном друштву. Лепа недеља за љубав и за слободне припаднике знака. Здравље: Благи опрез на инфекције и проблеме са уриногениталним трактом.
Рак
Посао: Без битних промена, када сте ви у питању бићете активни и размишљаћете о променама на које треба још мало да сачекате. Свакако задовољство неће изостати.
Љубав: На емотивном пољу лепа познанства. Бићете шармантни, привлачићете пажњу околине. Поједини могу упознати занимљиву особу или може доћи до пријатног изненадног позива који ће вас обрадовати.
Здравље: Благи опрез на циркулацију и кардиоваскуларни систем.
Лав
Посао: На овом пољу могуће су промене набоље, ако је било стагнација. Финансије се поправљају. Будите усмерени на свој рад и само напред.
Љубав: Без битних промена. Пролазна незадовољства су могућа, убрзо се ситуација поправља.
Здравље: Може доћи до пада енергије, као и мањих проблема са сном.
Девица
Посао: Лепа недеља за вас, доста позитивних дешавања. Имаћете успеха, само останите стрпљиви и упорни. Финансије добре.
Љубав: Искористите ову недељу и уживајте у лепим дешавањима. Ако је било неразумевање или блокада, потрудите се да уживате у разумевању и лепим тренуцима.
Здравље: Обратите пажњу на дигестивни тракт.
Вага
Посао: Добра недеља за вас, може доћи до мањих несугласица или проблема са сарадницима и у радном окружењу. Свакако планове и циљеве остварујете. Ако имате проблема са финансијама, убрзо се многе ствари поправљају.
Љубав: Без битних промена, пролазна незадовољства су могућа. Код појединих улазак у тајне везе, али како год задовољства ће убрзо бити.
Здравље: Обратите пажњу на исхрану и варење.
Шкорпија
Посао: Ова недеља може бити припрема за битне промене које вас очекују. Имаћете енергије и снаге да кренете напред, само останите стрпљиви имате подршку вама битних људи.
Љубав: На емотивном пољу лепа дешавања, као и могућност лепих познанстава, добре комуникације, па искористите све то.
Здравље: Здравствено могућност пада енергије и промене расположења.
Стрелац
Посао: На пословном сегменту без већих проблема, имаћете успеха и подршку битних људи. Уживаћете у свом раду, а ако размишљате о променама сачекајте бољи период.
Љубав: На емотивном пољу без битних промена. Могућност уласка у авантуре. Заузети, планирање заједничког живота, а поједини могу ући у тајне везе.
Здравље: Више одмора и квалитетног сна ће вам пријати, јачајте имунитет.
Јарац
Посао: Добра недеља. Ако је било проблема, финансије се поправљају. Ако сте размишљали о променама, прави је тренутак за тако нешто, само останите доследни и стрпљиви. Финансије добро.
Љубав: На емотивном пољу могућност пролазног незадовољства, али многи ће уживати у лепим тренуцима. Један пријатан глас вас може изненадити. Уживајте и искористите ову недељу.
Здравље: Не би требало доћи до битних здравствених тегоба, могућност проблема са болом у пределу леђа. Благи опрез на инфекције.
Водолија
Посао: На пословном пољу без битних промена, биће задовољства код многих. Доћи ће до промена, као и могућности за додатне едукације. Искористите ову недељу, јер се финансије поправљају.
Љубав: На емотивном пољу појачане страсти, могуће су мање несугласице са вољеном особом. Убрзо овај период пролази и долазе стабилне емоције.
Здравље: Будите опрезни када су хроничне здравствене тегобе у питању. Коригујте терапију ако има потребе за тим.
Рибе
Посао: На пословном пољу леп период. Сви који се баве креативним или јавним послом имаће успеха. Ако желите промене размислите о томе. У овој недељи свакако бићете подржани од стране космоса и имаћете успеха. Ненадани прилив новца је могућ.
Љубав: И на овом пољу лепа дешавања. Могућност размишљања о уласку у тајну везу, само будите обазриви. Код појединих планирање будућности са особом с којом су у вези.
Здравље: Благи опрез када су алергије у питању, као и проблеми са болом у пределу доњих и горњих екстремитета.
(Telegraf.rs)