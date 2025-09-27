(ВИДЕО) УРАДИО ОНО ШТО НИКО ДО САДА НИЈЕ Невероватан подухват пољскон авантуристе ОСВОЈИО МОНТ ЕВЕРЕСТ БЕЗ БОЦЕ СА КИСЕОНИКОМ
ВАРШАВА: Пољски скијаш, авантуриста, Анџеј Баргиел ушао је у историју као прва особа која се попела и спустила скијама са Монт Евереста без додатног кисеоника.
Ово је био трећи покушај Анџеја Баргиела да освоји Монт Еверест, највишу планину на свету, високу 8.849 метара, након што су опасни услови приморали овог 37-годишњака да одустане од ранијих покушаја 2019. и 2022. године, преноси Гардијан.
"Сам врх био је напоран и тежак. Никада у животу нисам провео толико времена на таквој висини, што је само по себи био изазов. Спуштање скијама са Евереста без кисеоника био је сан који је годинама растао у мени, рекао је Баргиел.
Према подацима Хималајске базе, више од 6.000 људи се попело на ову планину, али само око 200 њих без додатног кисеоника.
Неколико људи се спустило скијама, али никада континуирано низбрдо без боце са кисеоником.
Баргиелу је у понедељак било потребно готово 16 сати да пређе кроз "зону смрти", подручје изнад 8.000 метара где је ниво кисеоника опасно низак.
На врху планине ваздух је толико редак да планинари добијају само трећину кисеоника који је доступан на нивоу мора.
Ово може да изазове оштећење мозга, накупљање течности у плућима, па чак и смрт.