ЛАВИЦЕ СУ ЛАВИЦЕ Ево ко су три најбоље мајке по хороскопу: Зашто су другачије; А ТЕК МАМА ЈАРАЦ

27.09.2025. 15:19 15:30
Уколико припадате неком од наведених знакова, знајте да ће ваша деца бити срећна што имају баш вас за свог заштитника и водича кроз живот – јер оне знају како!

Свако од нас има различите погледе на родитељство и одгој деце, али знак у хороскопу и те како вам може рећи каква ћете бити мама.

Према астролошким тумачењима, одређени хороскопски знакови се истичу као посебно брижне, посвећене и организоване мајке. Уколико припадате неком од наведених знакова, знајте да ће ваша деца бити срећна што имају баш вас за свог заштитника и водича кроз живот – јер оне знају како!

Ован

Енергична, храбра и заштитнички настројена. Мама Ован своју децу на првом месту учи да буду храбри и независни. Она је као стена, стоји иза њих и гура их напред. Њена енергија је савршена, она увек и све може и зато је деца обожавају. Никада се не поставља као ауторитет већ деци прилази са великим поштовањем и сваку њихову идеју она претвара у стварност. Све даје али за узврат тражи ред, рад и дисциплину. Са децом гради ортачки однос али се увек зна ко је мама а ко су деца. Ту танку линију она свршено осећа и балансира.

Лав

Лавице су неприкосновене маме. Њени Лавићи су њено срце, душа и тело. Изузетно је заштитнички настројена према свом „чопору“. Ако само неко помисли да угрози њено гњездо наступа права лавовска борба где она сигурно излази као победник. Као мама је нежна и брижна, савршено осећа своју децу и учиниће све да им пружи лагодан и безбрижан живот. Чак и када деца одрасту она је ту за њих и заувек остаје мама својих лавића.

Риба

Мама Риба је чиста љубав. Код ње не постоји повишен тон. Она своју децу емпатски непогрешиво осећа и све што ради ради интуитивно. Деца поред ње осећају бескрајну љубав и топлину дома која она ствара. Сваку њихову мисао она учитава. Такође, осећа сваку њихову бол и патњу и тада наступа њена величина јер она својом енергијом лечи њихове ране. 

Јарац

Мама Јарац је дословно стуб куће, дома и породице. Она је све! Понекада делује хладно и одсечно али она то крајње свесно ради јер припрема децу за суров и хладан свет који их чека када оду од ње. Она је есенција стабилности и сигурности. Деци све пружа и ништа не очекује заузврат. Њена јачина се огледа када је натеже. Тада мама Јарац показује своју присебност и свој интелект јер не постоји ни једна ситуација или проблем који она не може да реши, наводи Крстарица.

Астро
