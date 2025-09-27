few clouds
20°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЊИМА ЈЕ НОСТРАДАМУС ПРОРОКОВАО ВЕЛИКУ СРЕЋУ Припаднци ових пет знакова имају шансу да до краја године ПОСТАНУ МИЛИОНЕРИ

27.09.2025. 16:49 16:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: AI, ilustracija

Нострадамусова пророчанства и вековима после његовог живота буде радозналост и узбуђење.

За 2025. годину, његове речи посебно истичу пет хороскопских знакова којима се смешка финансијски процват и шанса да постану милионери.

Ако припадате једном од њих, спремите се за годину изузетних прилика, пословних победа и благостања.

Ован – време за велике победе

Храбри и неуморни, Овнови ће током 2025. коначно убрати плодове свог труда. Нострадамус најављује успех на пословном плану, јачање стабилности и нове могућности за улагања. Планета Марс биће њихов савезник, а финансијски раст неизбежан.

Бик – сигурност и луксуз

Стрпљиви и рационални, Бикови улазе у годину дугорочних добитака. Њихова посвећеност и промишљеност донеће им сигуран напредак. Нострадамус наглашава да ће овај знак у 2025. не само ојачати материјално, већ ће уживати у луксузу и удобности.

Јарац – плодови дисциплине

Јарчеви су симбол упорности и планирања. Њихов владар Сатурн биће кључна подршка у каријери и инвестицијама. Пред њима је година у којој ће се исплатити све што су дуго и стрпљиво градили. За многе Јарцеве ово може бити права прекретница.

Лав – харизма као капитал

Рођени вође, Лавови ће у 2025. добити прилику да заблистају. Њихова харизма и смелост у ризику биће награђени кроз успешне пословне потезе и инвестиције. Пред њима је година у којој се богатство стиче личним ставом и снагом личности.

Девица – прецизност води до успеха

Аналитичке и педантне, Девице ће у наредној години пажљивим планирањем доћи до стабилних прихода. Нострадамусова пророчанства откривају да ће управо њихова доследност и рационалност донети значајне финансијске добитке.

Ако сте у ових пет знакова, звезде и пророчанства вам се смешкају – новац ће пристизати са свих страна, а до краја године можда ћете осванути и као нови милионер.

Нострадамус Астро
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај