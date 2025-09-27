few clouds
СПЕКТАКУЛАРАН МАДРИДСКИ ДЕРБИ: „Петарда“ Атлетика, дебакл Реала

27.09.2025. 18:45 18:48
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Manu Fernandez

Фудбалери Атлетика декласирали су Реал резултатом 5:2 у спектакуларном мадридском дербију који је игран у оквиру седмог кола шпанске Ла Лиге.

Упркос дебаклу Реал је после првог пораза у сезони остао први са 18 бодова, а Атлетико је тренутно четврти са 12 бодова. 

Голом Робина Ле Нормана ударцем главом у 14. минуту Атлетико је повео, али је Арда Гулер креоирао преокрет Реала. У 25. минуту Турчин је асистирао Килијану Мбапеу, а затим је дао гол у 36. минуту, после додавања Винисијуса Жуниора. На полувреме се отишло резултатом 2:2, пошто је Александер Сорлот дао гол главом пу 45+3. минуту.

Гулер је од хероја постао трагичар, јер је скривио пенал у у 50. минуту, који је Хулијан Алварез претворио у вођство Атлетика 3:2. Алварез је у 63. минуту спетакуларним голом из слободног ударцам искоса са око 25 метара, повећао на 4:2. Коначан резултат поставио је резервиста домаћи Антоан Гризман у 90+4. минуту.

фк атлетико мадрид фк реал мадрид
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
