ПРВИ ПОРАЗ ЛИВЕРПУЛА: Палас славио у 97. минуту, кикс Јунајтеда и Челзија

27.09.2025. 18:55 18:57
спорт
Фото: TANJUG/Jonathan Brady/PA via AP

Фудбалери Кристал Паласа нанели су Ливерпулу први пораз у сезони пошто су их голом у 90+7. минуту савладали резултатом 2:1.

Кристал Палас је пред почетак сезоне на пенале савладао Ливерпул у Комјунити Шилду, а сада је шампиону нанео први пораз у сезони, после пет победа на старту шампионата. 

Исмаила Сар је у деветом минуту донео вођство домаћину. Резервиста гостију Федерико Кијеза је изједначио у 87. минуту, да би Еди Нкетија у 90+7. минуту донео велику победу "орловима". 

Фудбалери Брентфорда победили су на свом терену Манчестер јунајтед резултатом 3:1.

Домаћи тим је повео 2:0 головима Игора Тијага у осмом и 20. минуту. Бењамин Шешко је првим голом у дресу Манчестер јунајтеда смањио на 2:1.

Капитен Манчестер јунајтеда Бруно Фернандеш није успео да реализује пенал у 76. минуту, пошто је његов шут одбранио голман Брентфорда Келехер.

Коначан резулат поставио је Матијас Јансен у 90+5. минуту, после контранапада.

Брентфод се тренутно налази на 11. месту на табели Премијер лиге са седам бодова, а у следећем колу дочекаће Манчестер сити.

Челси је доживео други везани пораз у Премијер лиги иако је повео голом Енца Фернандеза у 24. минуту. У 53. минуту је Тревор Чалоба добио директан црвени картом, што су гости из Брајтона искористили и стигли до преокрета и победе у финишу меча. Резервиста Дани Велбек је изједначио у 77. минуту, а преокрет је донео Максим Де Кујпер у 90+2. минуту. Велбек је другим голом на мечу, у 90+10. минуту, поставио коначан резултат.

Манчестер Сити је декласирао Барнли. Два гола је дао Ерлинг Халанд и асистирао Матеусу Нуњесу, а два аутогола је дао Максим Естев. Џејдон Антони је постигао гол за госте. 

Резултати 6. кола

Кристал Палас - Ливерпул 2:1

Брентфорд - Манчестер Јунајтед 3:1

Лидс - Борнмут 2:2

Манчестер Сити - Барнли 5:1

Челси - Брајтон 1:3

Нотингем Форест – Сандерленд

Тотенхем - Вулверхемптон

Недеља

Астон Вила – Фулам

Њукасл – Арсенал

Понедељак

Евертон - Вест Хем

Спорт Фудбал
