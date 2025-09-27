ПРВИ ПОРАЗ ЛИВЕРПУЛА: Палас славио у 97. минуту, кикс Јунајтеда и Челзија
Фудбалери Кристал Паласа нанели су Ливерпулу први пораз у сезони пошто су их голом у 90+7. минуту савладали резултатом 2:1.
Кристал Палас је пред почетак сезоне на пенале савладао Ливерпул у Комјунити Шилду, а сада је шампиону нанео први пораз у сезони, после пет победа на старту шампионата.
Исмаила Сар је у деветом минуту донео вођство домаћину. Резервиста гостију Федерико Кијеза је изједначио у 87. минуту, да би Еди Нкетија у 90+7. минуту донео велику победу "орловима".
Фудбалери Брентфорда победили су на свом терену Манчестер јунајтед резултатом 3:1.
Домаћи тим је повео 2:0 головима Игора Тијага у осмом и 20. минуту. Бењамин Шешко је првим голом у дресу Манчестер јунајтеда смањио на 2:1.
Капитен Манчестер јунајтеда Бруно Фернандеш није успео да реализује пенал у 76. минуту, пошто је његов шут одбранио голман Брентфорда Келехер.
Коначан резулат поставио је Матијас Јансен у 90+5. минуту, после контранапада.
Брентфод се тренутно налази на 11. месту на табели Премијер лиге са седам бодова, а у следећем колу дочекаће Манчестер сити.
Челси је доживео други везани пораз у Премијер лиги иако је повео голом Енца Фернандеза у 24. минуту. У 53. минуту је Тревор Чалоба добио директан црвени картом, што су гости из Брајтона искористили и стигли до преокрета и победе у финишу меча. Резервиста Дани Велбек је изједначио у 77. минуту, а преокрет је донео Максим Де Кујпер у 90+2. минуту. Велбек је другим голом на мечу, у 90+10. минуту, поставио коначан резултат.
Манчестер Сити је декласирао Барнли. Два гола је дао Ерлинг Халанд и асистирао Матеусу Нуњесу, а два аутогола је дао Максим Естев. Џејдон Антони је постигао гол за госте.
Резултати 6. кола
Кристал Палас - Ливерпул 2:1
Брентфорд - Манчестер Јунајтед 3:1
Лидс - Борнмут 2:2
Манчестер Сити - Барнли 5:1
Челси - Брајтон 1:3
Нотингем Форест – Сандерленд
Тотенхем - Вулверхемптон
Недеља
Астон Вила – Фулам
Њукасл – Арсенал
Понедељак
Евертон - Вест Хем