ДЕЧАК-ПРОРОК ШОКИРА ПРЕДВИЂАЊЕМ: Свет улази у доба глади и хаоса 2025. ДОНОСИ ВЕЛИКИ ПРЕОКРЕТ!
Абигија Ананд, млади индијски астролог познат по својим тачним предвиђањима, поново је уздрмао јавност.
„Чудо од детета“, које је већ стекло славу након што је предвидео пандемију, сада износи нова, узнемирујућа упозорења за целу планету.
Он тврди да човечанство улази у један од најтежих периода у последњих неколико векова – доба економске и природне нестабилности, катастрофа и геополитичких потреса. Како истиче, глад ће постати централни проблем света.
Храна – ново злато
Према његовим речима, у наредним деценијама храна ће постати највреднији ресурс. Вреднија од нафте, од злата и од технологије.
Врхунац кризе очекује се између 2039. и 2040. године, када ће питање опстанка зависити од тога ко има довољно хране.
Људи ће се враћати земљи, пољопривреди и природи, док ће моћ и политика бити у сенци пољопривредних резерви.
„Ресет природе“ почиње већ сада
Ананд наглашава да је 2025. година почетак „природног ресета“. Технолошки напредак губи примат, док природа поново преузима улогу главног арбитра.
Очекују се неуобичајене појаве и феномени, посебно у Јужнокинеском мору, источном Индијском океану и подручју Сан Франциска.
Ипак, пророк нуди и трачак наде: ако човечанство научи да рационално користи ресурсе, живи у складу са Земљом и удружи снаге, након највеће кризе следи и – препород.