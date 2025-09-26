НАЈБОЉИ НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Овнови БРИЉИРАЈУ НА ПОСЛУ, Рибе ће упознати ЗАНИМЉИВУ ОСОБУ, а ево који знак размишља о ПРОШИРЕЊУ ПОРОДИЦЕ
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 28. септембра до 4. октобра
ОВАН: Када је посао у питању имаћете успеха, може доћи до промена које ће вама одговарати. Лепа недеља на пословном пољу даће вам додатну енергију и стимуланс, па ћете просто бриљирати у свему што замислите. На емотивном сегменту без битних промена, могућност флерта и појава занимљиве особе преко посла код слободних припадника знака. Заузети би могли изразити сумњу у партнерову верност, али за тим нема потребе. Партнер вам је одан. Благи опрез на урогенитални тракт.
БИК: Када је посао у питању можете очекивати позитивне промене, као и глас од битне особе који може окренути све вртоглаво брзо, набоље. Финансије су код вас ове седмице добре. На емотивном сегменту живота у овом периоду може се појавити занимљива особа и можете ући у емотивну везу ако сте слободни. Свакако ћете излазити и дружити се. Заузети, размишљање о проширењу породице и заједничком животу. Могући су проблеми са циркулацијом и крвним притиском.
БЛИЗАНЦИ: На пословном сегменту живота поједини могу размишљати о променама, али свакако успех вам предстоји. Добре финансије у другој половини недеље. Избегавајте мање сукобе са сарадницима. Без битних промена на љубавном плану, добра комуникација са занимљивим особама. Заузети, уживајте са вољеном особом, али избегавајте сукобе јер може доћи до мањег неразумевања. Само имајте стрпљења. Здравствено може доћи до пада енергије и благи опрез од вирусних инфекција.
РАК: Добра комуникација, нове идеје и могућност промена набоље предстоји вам на пословном сегменту живота. Свакако задовољство неће изостати и ви ћете се уздићи на лествицу изнад које сте тренутно. На емотивном пољу слободнима се јавља могућност да им неко из окружења привуче пажњу. Заузети, можете добити предлог за краће путовање, па прихватите ту идеју и уживајте са вољеном особом. Када је здравље у питању, благи опрез на дигестивни тракт.
ЛАВ: Добра недеља за пословне активности, бићете задовољни својим учинком, а на крају крајева и финансијама. Могућност додатног прилива новца за оне који се баве приватним послом. На емотивном пољу без битних промена код већине. У првој половини недеље може доћи до пролазног незадовољства код заузетих припадника знака, убрзо се многе ствари покрећу и задовољство неће изостати. Слободни ће добити прилику да промене статус. Могућа је појава хроничних здравствених тегоба.
ДЕВИЦА: Одлична недеља када сте ви у питању, можете остварити ваше идеје на пословном плану. Само напред! Чак и ако дође до мањих блокада или потешкоћа, останите упорни и све ће бити како треба. Када је љубав у питању већини се жеље остварују. Можете ући у лепу емотивну везу, ако сте слободни, а поједини могу да очекују позив од особе везане за прошлост. Заузети, може доћи до пролазног незадовољства у односу са партнером. Могући су проблеми са променом расположења.
ВАГА: Без битних промена на пословном аспекту, али не очајавајте јер вам успех предстоји врло брзо. Једино што бих вас посаветовала је да у наредном периоду обратите пажњу на потрошњу новца. Може доћи до ненаданих издатака, па и на то будите спремни и рационално располажите оним што имате. На емотивном пољу могуће је пролазно незадовољство. Поједини заузети припадници знака могу ући у тајне везе, само будите мудри. Слободни, код вас наглашени флертови. Могући су проблеми са варењем.
ШКОРПИЈА: Када је пословни сегмент живота у питању добра недеља вам предстоји. Имаћете подршку сарадника и пријатеља, па ако вам и нешто крене наопако, неће тешко пасти. Успех вам предстоји и свакако промене које ће вам пријати. Финансије су код вас добре. Слободни могу упознати занимљиву особу или ући у озбиљну емотивну везу. Заузети, боља комуникација следи, ако је било несугласица и потешкоћа у односу са вољеном особом. Могуће су главобоље и несанице.
СТРЕЛАЦ: Када је пословни сегмент живота у питању позитивна недеља и дешавања у њој. Успех вам предстоји свакако, бићете задовољни својим радом и награђени за уложени труд, само будите стрпљиви. Поједини могу очекивати додатни просперитет, посебно ако се баве маркетингом или комуникацијама. На емотивном пољу могућност лепог познанства преко посла, ако сте слободни. Неко вама битан вас може обрадовати, уживајте. Могући су проблеми са променом расположења, више одмора ће вам пријати.
ЈАРАЦ: Пролазне несугласице и неразумевања са сарадницима или битним надређеним особама су могући, али будите без бриге, на крају ћете изгурати своје. Успех вам предстоји и добре финансије. И на љубавном сегменту живота позитивна дешавања, можете да се опустите и посветите вољеној особи. Поједини заузети припадници знака могу планирати заједнички живот. Слободнима неко изненада може привући пажњу ко не живи близу њих. Могући су проблеми са болом у леђима.
ВОДОЛИЈА: Добра недеља за вас, просперитет и промене набоље вам се смеше, као и могућност додатног прилива новца. Међутим, оно на шта бих вас упозорила су сукоби са надређенима, па ту мало треба да бирате речи. Појачане страсти и улазак у тајне везе код заузетих су аспектовани. Слободни, код вас ће се појавити занимљива особа, али ипак размислите о свему, пре него одлучите. На здравственом сегменту коригујте исхрану, а код појединих могућа је појава вирусних инфекција.
РИБЕ: Без битних промена на пословном сегменту живота, али генерално гледано бићете задовољни својим радом. Сви који се баве јавним послом могу имати додатног успеха. На емотивном сегменту живота лепа дешавања. Поједини слободни припадници знака могу ући у емотивну везу или упознати занимљиву особу. Заузети, вољена особа може бити нервознија, али имајте стрпљења за њу. Благи опрез на уринарне инфекције, код појединих појава алергија, ако сте склони томе.